https://1prime.ru/20261012/dmitriev-874161479.html

Дмитриев прокомментировал заявление Мерца об отказе от российского топлива

Дмитриев прокомментировал заявление Мерца об отказе от российского топлива - 12.10.2026, ПРАЙМ

Дмитриев прокомментировал заявление Мерца об отказе от российского топлива

Отказ от российского топлива является еще одной ошибкой канцлера Германии Фридриха Мерца, заставляющей немцев страдать, заявил спецпредставитель президента... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T19:09+0300

2026-10-12T19:09+0300

2026-10-12T19:22+0300

россия

германия

сша

фридрих мерц

кирилл дмитриев

владимир путин

рфпи

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874161479.jpg?1791822140

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Отказ от российского топлива является еще одной ошибкой канцлера Германии Фридриха Мерца, заставляющей немцев страдать, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Еще одна ошибка Мерца, заставляющая немцев страдать. Он хочет, чтобы его рейтинг упал с 10% до 5% на фоне резкого роста цен на дизельное топливо и газ в Германии", - написал Дмитриев в соцсети X. Так глава РФПИ прокомментировал заявление Мерца о сделке США и России. Немецкий политик сообщил, что для Германии сделка по дизельному топливу исключена, санкции необходимо ужесточить. Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Соединенные Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.

германия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, германия, сша, фридрих мерц, кирилл дмитриев, владимир путин, рфпи