https://1prime.ru/20261012/dmitriev-874161479.html
Дмитриев прокомментировал заявление Мерца об отказе от российского топлива
Дмитриев прокомментировал заявление Мерца об отказе от российского топлива - 12.10.2026, ПРАЙМ
Дмитриев прокомментировал заявление Мерца об отказе от российского топлива
Отказ от российского топлива является еще одной ошибкой канцлера Германии Фридриха Мерца, заставляющей немцев страдать, заявил спецпредставитель президента... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T19:09+0300
2026-10-12T19:09+0300
2026-10-12T19:22+0300
россия
германия
сша
фридрих мерц
кирилл дмитриев
владимир путин
рфпи
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874161479.jpg?1791822140
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Отказ от российского топлива является еще одной ошибкой канцлера Германии Фридриха Мерца, заставляющей немцев страдать, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Еще одна ошибка Мерца, заставляющая немцев страдать. Он хочет, чтобы его рейтинг упал с 10% до 5% на фоне резкого роста цен на дизельное топливо и газ в Германии", - написал Дмитриев в соцсети X. Так глава РФПИ прокомментировал заявление Мерца о сделке США и России. Немецкий политик сообщил, что для Германии сделка по дизельному топливу исключена, санкции необходимо ужесточить. Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Соединенные Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.
германия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, сша, фридрих мерц, кирилл дмитриев, владимир путин, рфпи
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, США, Фридрих Мерц, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, РФПИ
Дмитриев прокомментировал заявление Мерца об отказе от российского топлива
Дмитриев назвал отказ от российского топлива еще одной ошибкой канцлера Германии Мерца
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Отказ от российского топлива является еще одной ошибкой канцлера Германии Фридриха Мерца, заставляющей немцев страдать, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Еще одна ошибка Мерца, заставляющая немцев страдать. Он хочет, чтобы его рейтинг упал с 10% до 5% на фоне резкого роста цен на дизельное топливо и газ в Германии", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал заявление Мерца о сделке США и России. Немецкий политик сообщил, что для Германии сделка по дизельному топливу исключена, санкции необходимо ужесточить.
Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Соединенные Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.