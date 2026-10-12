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Дмитриев прокомментировал заявление Мерца об отказе от российского топлива - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Дмитриев прокомментировал заявление Мерца об отказе от российского топлива
Дмитриев прокомментировал заявление Мерца об отказе от российского топлива - 12.10.2026, ПРАЙМ
Дмитриев прокомментировал заявление Мерца об отказе от российского топлива
Отказ от российского топлива является еще одной ошибкой канцлера Германии Фридриха Мерца, заставляющей немцев страдать, заявил спецпредставитель президента... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T19:09+0300
2026-10-12T19:22+0300
россия
германия
сша
фридрих мерц
кирилл дмитриев
владимир путин
рфпи
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Отказ от российского топлива является еще одной ошибкой канцлера Германии Фридриха Мерца, заставляющей немцев страдать, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Еще одна ошибка Мерца, заставляющая немцев страдать. Он хочет, чтобы его рейтинг упал с 10% до 5% на фоне резкого роста цен на дизельное топливо и газ в Германии", - написал Дмитриев в соцсети X. Так глава РФПИ прокомментировал заявление Мерца о сделке США и России. Немецкий политик сообщил, что для Германии сделка по дизельному топливу исключена, санкции необходимо ужесточить. Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Соединенные Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.
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россия, германия, сша, фридрих мерц, кирилл дмитриев, владимир путин, рфпи
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, США, Фридрих Мерц, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, РФПИ
19:09 12.10.2026 (обновлено: 19:22 12.10.2026)
 
Дмитриев прокомментировал заявление Мерца об отказе от российского топлива

Дмитриев назвал отказ от российского топлива еще одной ошибкой канцлера Германии Мерца

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Отказ от российского топлива является еще одной ошибкой канцлера Германии Фридриха Мерца, заставляющей немцев страдать, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Еще одна ошибка Мерца, заставляющая немцев страдать. Он хочет, чтобы его рейтинг упал с 10% до 5% на фоне резкого роста цен на дизельное топливо и газ в Германии", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал заявление Мерца о сделке США и России. Немецкий политик сообщил, что для Германии сделка по дизельному топливу исключена, санкции необходимо ужесточить.
Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Соединенные Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.
 
РОССИЯГЕРМАНИЯСШАФридрих МерцКирилл ДмитриевВладимир ПутинРФПИ
 
 
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