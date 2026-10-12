https://1prime.ru/20261012/dmitriev-874162708.html
Дмитриев рассказал о пользе сотрудничества России и США
Дмитриев рассказал о пользе сотрудничества России и США - 12.10.2026, ПРАЙМ
Дмитриев рассказал о пользе сотрудничества России и США
Противники экономического и энергетического сотрудничества Москвы и Вашингтона знают об огромной пользе, которое оно несет всему миру, заявил спецпредставитель... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T19:42+0300
2026-10-12T19:42+0300
2026-10-12T19:42+0300
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Противники экономического и энергетического сотрудничества Москвы и Вашингтона знают об огромной пользе, которое оно несет всему миру, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Противники экономического и энергетического сотрудничества между США и Россией так решительно выступают против него именно потому, что понимают, какую огромную пользу оно приносит для мира и достижения мира", - написал Дмитриев в соцсети X. Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Соединенные Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.
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мировая экономика, россия, сша, кирилл дмитриев, владимир путин, дональд трамп
Мировая экономика, РОССИЯ, США, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Дональд Трамп
Дмитриев рассказал о пользе сотрудничества России и США
Дмитриев: противники экономического сотрудничества РФ и США осознают его огромную пользу
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Противники экономического и энергетического сотрудничества Москвы и Вашингтона знают об огромной пользе, которое оно несет всему миру, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Противники экономического и энергетического сотрудничества между США и Россией так решительно выступают против него именно потому, что понимают, какую огромную пользу оно приносит для мира и достижения мира", - написал Дмитриев в соцсети X.
Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Соединенные Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.