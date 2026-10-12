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Дмитриев назвал лицемерием критику дизельной сделки чиновниками из Европы

Дмитриев назвал лицемерием критику дизельной сделки чиновниками из Европы - 12.10.2026, ПРАЙМ

Дмитриев назвал лицемерием критику дизельной сделки чиновниками из Европы

Критика дизельной сделки между Россией и США европейскими чиновниками является поразительным лицемерием, заявил спецпредставитель президента РФ по... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T22:46+0300

2026-10-12T22:46+0300

2026-10-12T22:50+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Критика дизельной сделки между Россией и США европейскими чиновниками является поразительным лицемерием, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Таким образом он прокомментировал слова вице-премьера РФ Александра Новака о том, что Евросоюз с 2022 года закупил российских энергоресурсов на 320,7 миллиарда долларов. Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Евросоюз потратил 250 миллиардов долларов на энергоносители из России. "Эта цифра даже превышает оценку президента Трампа в 250 миллиардов долларов! Поразительное лицемерие бюрократов из ЕС, критикующих соглашение между США и Россией о поставках дизельного топлива", - написал Дмитриев в соцсети X. Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Соединенные Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, сша, дональд трамп, кирилл дмитриев, александр новак, ес