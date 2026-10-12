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Доля ненефтегазового сектора в экономике Азербайджана достигла 72%

Доля ненефтегазового сектора в экономике Азербайджана достигла 72% - 12.10.2026, ПРАЙМ

Доля ненефтегазового сектора в экономике Азербайджана достигла 72%

Доля ненефтегазового сектора в экономике Азербайджана в 2025 году достигла 72%, сообщил министр экономики страны Микаил Джаббаров. | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T16:22+0300

2026-10-12T16:22+0300

2026-10-12T16:35+0300

финансы

азербайджан

баку

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БАКУ, 12 окт – ПРАЙМ. Доля ненефтегазового сектора в экономике Азербайджана в 2025 году достигла 72%, сообщил министр экономики страны Микаил Джаббаров. "Наша экономика развивается на основе ведущей роли частного сектора. С 2020 года ненефтегазовый сектор нашей экономики рос в среднем на 5% в год, а его доля в ВВП в 2025 году достигла 72%", - отметил министр, выступая на азербайджано-камбоджийском бизнес-форуме в Баку. По его словам, за последние 20 лет Азербайджан привлек более 350 миллиардов долларов, половина из которых приходится на прямые иностранные инвестиции. "Основной движущей силой экономического роста стал частный сектор. За последние восемь лет количество рабочих мест в частном секторе Азербайджана удвоилось, а за последние шесть лет вдвое вырос и наш ненефтегазовый экспорт. Именно поэтому мы продолжаем внедрять новые механизмы поддержки предпринимателей", - сказал Джаббаров. Министр отметил, что субъекты предпринимательства могут пользоваться льготными кредитами, кредитными гарантиями и субсидируемыми процентными ставками по кредитам. "Правительство также компенсирует до 70% транспортных и логистических расходов экспортеров с целью обеспечения выхода азербайджанской продукции на зарубежные рынки по более конкурентоспособным ценам", - подчеркнул он. В 2025 году объем ВВП Азербайджана составил 129,1 миллиард манатов (76 миллиардов долларов), из которых 71,5%, или 92,3 миллиарда манатов (около 55 миллиардов долларов), сформированы за счет ненефтегазового сектора.

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финансы, азербайджан, баку