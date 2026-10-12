https://1prime.ru/20261012/ekonomika-874144470.html

Экономика Украины показала почти нулевой прирост ВВП за восемь месяцев

Экономика Украины показала почти нулевой прирост ВВП за восемь месяцев - 12.10.2026, ПРАЙМ

Экономика Украины показала почти нулевой прирост ВВП за восемь месяцев

Экономика Украины показала почти нулевой прирост реального ВВП за 8 месяцев этого года, сообщил министр финансов страны Сергей Марченко. | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T12:29+0300

2026-10-12T12:29+0300

2026-10-12T12:29+0300

финансы

мировая экономика

украина

киев

запад

сергей марченко

всемирный банк

рада

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874144470.jpg?1791797343

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Экономика Украины показала почти нулевой прирост реального ВВП за 8 месяцев этого года, сообщил министр финансов страны Сергей Марченко. Всемирный банк 6 октября сообщил, что рост ВВП Украины в 2026 году замедлится до 1,2%, что станет самым медленным темпом увеличения экономики страны за четыре года. "По данным за 8 месяцев, экономика показала почти нулевой прирост реального ВВП", - сказал Марченко во время выступления в украинском парламенте, которое транслировал телеканал "Рада". Ранее премьер Украины Сергей Корецкий заявил о нехватке 27 миллиардов долларов для финансирования военных расходов в 2026 году. По его словам, Киев рассчитывал самостоятельно найти около 7 миллиардов долларов за счет перераспределения бюджетных средств и сокращения затрат, а оставшиеся 20 миллиардов - получить при помощи партнеров. Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.

украина

киев

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, украина, киев, запад, сергей марченко, всемирный банк, рада