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Экономика Украины показала почти нулевой прирост ВВП за восемь месяцев - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Экономика Украины показала почти нулевой прирост ВВП за восемь месяцев
Экономика Украины показала почти нулевой прирост ВВП за восемь месяцев - 12.10.2026, ПРАЙМ
Экономика Украины показала почти нулевой прирост ВВП за восемь месяцев
Экономика Украины показала почти нулевой прирост реального ВВП за 8 месяцев этого года, сообщил министр финансов страны Сергей Марченко. | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T12:29+0300
2026-10-12T12:29+0300
финансы
мировая экономика
украина
киев
запад
сергей марченко
всемирный банк
рада
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Экономика Украины показала почти нулевой прирост реального ВВП за 8 месяцев этого года, сообщил министр финансов страны Сергей Марченко. Всемирный банк 6 октября сообщил, что рост ВВП Украины в 2026 году замедлится до 1,2%, что станет самым медленным темпом увеличения экономики страны за четыре года. "По данным за 8 месяцев, экономика показала почти нулевой прирост реального ВВП", - сказал Марченко во время выступления в украинском парламенте, которое транслировал телеканал "Рада". Ранее премьер Украины Сергей Корецкий заявил о нехватке 27 миллиардов долларов для финансирования военных расходов в 2026 году. По его словам, Киев рассчитывал самостоятельно найти около 7 миллиардов долларов за счет перераспределения бюджетных средств и сокращения затрат, а оставшиеся 20 миллиардов - получить при помощи партнеров. Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
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финансы, мировая экономика, украина, киев, запад, сергей марченко, всемирный банк, рада
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ЗАПАД, Сергей Марченко, Всемирный банк, Рада
12:29 12.10.2026
 
Экономика Украины показала почти нулевой прирост ВВП за восемь месяцев

Марченко: экономика Украины показала почти нулевой прирост ВВП за восемь месяцев

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Экономика Украины показала почти нулевой прирост реального ВВП за 8 месяцев этого года, сообщил министр финансов страны Сергей Марченко.
Всемирный банк 6 октября сообщил, что рост ВВП Украины в 2026 году замедлится до 1,2%, что станет самым медленным темпом увеличения экономики страны за четыре года.
"По данным за 8 месяцев, экономика показала почти нулевой прирост реального ВВП", - сказал Марченко во время выступления в украинском парламенте, которое транслировал телеканал "Рада".
Ранее премьер Украины Сергей Корецкий заявил о нехватке 27 миллиардов долларов для финансирования военных расходов в 2026 году. По его словам, Киев рассчитывал самостоятельно найти около 7 миллиардов долларов за счет перераспределения бюджетных средств и сокращения затрат, а оставшиеся 20 миллиардов - получить при помощи партнеров.
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
 
ФинансыМировая экономикаУКРАИНАКиевЗАПАДСергей МарченкоВсемирный банкРада
 
 
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