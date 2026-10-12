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Экономика Украины показала почти нулевой прирост ВВП за восемь месяцев
Экономика Украины показала почти нулевой прирост ВВП за восемь месяцев - 12.10.2026, ПРАЙМ
Экономика Украины показала почти нулевой прирост ВВП за восемь месяцев
Экономика Украины показала почти нулевой прирост реального ВВП за 8 месяцев этого года, сообщил министр финансов страны Сергей Марченко. | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T12:29+0300
2026-10-12T12:29+0300
2026-10-12T12:29+0300
финансы
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сергей марченко
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рада
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Экономика Украины показала почти нулевой прирост реального ВВП за 8 месяцев этого года, сообщил министр финансов страны Сергей Марченко.
Всемирный банк 6 октября сообщил, что рост ВВП Украины в 2026 году замедлится до 1,2%, что станет самым медленным темпом увеличения экономики страны за четыре года.
"По данным за 8 месяцев, экономика показала почти нулевой прирост реального ВВП", - сказал Марченко во время выступления в украинском парламенте, которое транслировал телеканал "Рада".
Ранее премьер Украины Сергей Корецкий заявил о нехватке 27 миллиардов долларов для финансирования военных расходов в 2026 году. По его словам, Киев рассчитывал самостоятельно найти около 7 миллиардов долларов за счет перераспределения бюджетных средств и сокращения затрат, а оставшиеся 20 миллиардов - получить при помощи партнеров.
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
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финансы, мировая экономика, украина, киев, запад, сергей марченко, всемирный банк, рада
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ЗАПАД, Сергей Марченко, Всемирный банк, Рада
Экономика Украины показала почти нулевой прирост ВВП за восемь месяцев
Марченко: экономика Украины показала почти нулевой прирост ВВП за восемь месяцев
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Экономика Украины показала почти нулевой прирост реального ВВП за 8 месяцев этого года, сообщил министр финансов страны Сергей Марченко.
Всемирный банк 6 октября сообщил, что рост ВВП Украины в 2026 году замедлится до 1,2%, что станет самым медленным темпом увеличения экономики страны за четыре года.
"По данным за 8 месяцев, экономика показала почти нулевой прирост реального ВВП", - сказал Марченко во время выступления в украинском парламенте, которое транслировал телеканал "Рада".
Ранее премьер Украины Сергей Корецкий заявил о нехватке 27 миллиардов долларов для финансирования военных расходов в 2026 году. По его словам, Киев рассчитывал самостоятельно найти около 7 миллиардов долларов за счет перераспределения бюджетных средств и сокращения затрат, а оставшиеся 20 миллиардов - получить при помощи партнеров.
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.