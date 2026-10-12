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"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг ЮГК на уровне "ruAA"

"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг ЮГК на уровне "ruAA" - 12.10.2026, ПРАЙМ

"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг ЮГК на уровне "ruAA"

"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) на уровне "ruAА", сообщило агентство. | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T13:11+0300

2026-10-12T13:11+0300

2026-10-12T13:11+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) на уровне "ruAА", сообщило агентство. "Эксперт РА" подтвердил рейтинг кредитоспособности ПАО "ЮГК" на уровне ruAА, прогноз по рейтингу развивающийся", - сказано в сообщении. Отмечается, что сохранение "развивающегося" прогноза обусловлено неопределенностью в отношении сроков начала реализации проекта горно-обогатительного комбината "Эльдорадо" и его влияния на программу капитальных затрат и долговую нагрузку компании. Кроме того, остается неопределенность в отношении дальнейшей финансовой, дивидендной политики, а также корпоративного управления ЮГК после того, как летом АО "БТС-Мост Холдинг" стало держателем 67,25% акций золотодобытчика, ранее принадлежавших РФ в лице Росимущества. Также сохраняется неопределенность в отношении объема выкупа акций ЮГК по выставленной оферте "БТС-Мост Холдинг". В агентстве добавили, что рейтинг кредитоспособности "Южуралзолота" обусловлен умеренно сильной оценкой бизнес-профиля, высокими показателями маржинальности (прибыльности), низкой долговой нагрузкой, высокой ликвидностью и умеренно высокой оценкой блока корпоративных рисков. По состоянию на 30 июня объем долга ЮГК с учетом операционной аренды составил 73,3 миллиарда рублей, снизившись на 15% по сравнению с началом года. "Эксперт РА" ожидает, что на горизонте года от отчетной даты рост долга в абсолютных значениях вследствие выдачи поручительства будет частично нивелирован увеличением EBITDA, что позволит сохранить долговую нагрузку ЮГК на низком уровне.

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бизнес, финансы, россия, югк, росимущество