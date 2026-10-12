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Эксперт назвал основные виды сырья для технологического суверенитета России - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Эксперт назвал основные виды сырья для технологического суверенитета России
Эксперт назвал основные виды сырья для технологического суверенитета России - 12.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвал основные виды сырья для технологического суверенитета России
Вольфрам, молибден, олово и медь выступают основными видами сырья для технологического суверенитета России, считает коммерческий директор по твердим полезным... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T16:16+0300
2026-10-12T16:20+0300
промышленность
росгеология
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Вольфрам, молибден, олово и медь выступают основными видами сырья для технологического суверенитета России, считает коммерческий директор по твердим полезным ископаемым АО "Росгеология" Иван Смирнов. "Вольфрам, молибден, олово, медь", - ответил он на вопрос о ключевых видах сырья, по которым вопрос технологического суверенитета страны стоит наиболее остро. "Росгеология" – многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% капитала компании находится в собственности государства. В июле 2025 года "Росгеология" полностью погасила оба своих облигационных займа, выплатила просроченные купоны.
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5
4.7
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192
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промышленность, росгеология
Промышленность, Росгеология
16:16 12.10.2026 (обновлено: 16:20 12.10.2026)
 
Эксперт назвал основные виды сырья для технологического суверенитета России

В "Росгео" назвали вольфрам, молибден, олово и медь основным сырьем для техсуверенитета РФ

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Вольфрам, молибден, олово и медь выступают основными видами сырья для технологического суверенитета России, считает коммерческий директор по твердим полезным ископаемым АО "Росгеология" Иван Смирнов.
"Вольфрам, молибден, олово, медь", - ответил он на вопрос о ключевых видах сырья, по которым вопрос технологического суверенитета страны стоит наиболее остро.
"Росгеология" – многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% капитала компании находится в собственности государства.
В июле 2025 года "Росгеология" полностью погасила оба своих облигационных займа, выплатила просроченные купоны.
 
ПромышленностьРосгеология
 
 
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