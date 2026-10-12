https://1prime.ru/20261012/ekspert-874155062.html

Эксперт назвал основные виды сырья для технологического суверенитета России

Эксперт назвал основные виды сырья для технологического суверенитета России - 12.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт назвал основные виды сырья для технологического суверенитета России

Вольфрам, молибден, олово и медь выступают основными видами сырья для технологического суверенитета России, считает коммерческий директор по твердим полезным... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T16:16+0300

2026-10-12T16:16+0300

2026-10-12T16:20+0300

промышленность

росгеология

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Вольфрам, молибден, олово и медь выступают основными видами сырья для технологического суверенитета России, считает коммерческий директор по твердим полезным ископаемым АО "Росгеология" Иван Смирнов. "Вольфрам, молибден, олово, медь", - ответил он на вопрос о ключевых видах сырья, по которым вопрос технологического суверенитета страны стоит наиболее остро. "Росгеология" – многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% капитала компании находится в собственности государства. В июле 2025 года "Росгеология" полностью погасила оба своих облигационных займа, выплатила просроченные купоны.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, росгеология