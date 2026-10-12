https://1prime.ru/20261012/er-rijad-874134515.html
Аэропорт Эр-Рияда закроют еще на сутки
Аэропорт Эр-Рияда закроют еще на сутки - 12.10.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Эр-Рияда закроют еще на сутки
Аэропорт Эр-Рияда будет закрыт еще сутки, сообщил портал по наблюдению за воздушным движением FlightRadar. | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T01:16+0300
2026-10-12T01:16+0300
2026-10-12T01:16+0300
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эр-рияд
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Аэропорт Эр-Рияда будет закрыт еще сутки, сообщил портал по наблюдению за воздушным движением FlightRadar.
"Согласно оперативной информации для пилотов, закрытие аэропорта Эр-Рияда продлено еще на сутки", - говорится в сообщении портала в соцсети Х.
В субботу главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии сообщило, что аэропорт в Эр-Рияде подвергся новому удару, в результате которого пострадали люди, а саму авиагавань пришлось закрыть.
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бизнес, эр-рияд, саудовская аравия
Бизнес, Эр-Рияд, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Аэропорт Эр-Рияда закроют еще на сутки
FlightRadar: аэропорт Эр-Рияда будет закрыт еще на сутки
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Аэропорт Эр-Рияда будет закрыт еще сутки, сообщил портал по наблюдению за воздушным движением FlightRadar.
"Согласно оперативной информации для пилотов, закрытие аэропорта Эр-Рияда продлено еще на сутки", - говорится в сообщении портала в соцсети Х.
В субботу главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии сообщило, что аэропорт в Эр-Рияде подвергся новому удару, в результате которого пострадали люди, а саму авиагавань пришлось закрыть.