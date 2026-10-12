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Соглашение Трампа с Путиным это полный шок, Европе тоже пора проснуться - премьер Чехии
Соглашение Трампа с Путиным это полный шок, Европе тоже пора проснуться - премьер Чехии - 12.10.2026, ПРАЙМ
Соглашение Трампа с Путиным это полный шок, Европе тоже пора проснуться - премьер Чехии
Соглашение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках в Штаты российского дизельного топлива является полным шоком, и Европе тоже... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T23:38+0300
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ПРАГА, 12 окт - ПРАЙМ. Соглашение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках в Штаты российского дизельного топлива является полным шоком, и Европе тоже пора проснуться и принять участие в решении нынешней ситуации, заявил в понедельник журналистам чешский премьер Андрей Бабиш.
"Посмотрим, с чем придут европейские лидеры на саммит ЕС в Брюсселе в конце этой недели. Сделка, которую Трамп заключил с Путиным, - это полный шок. И Европе пора проснуться и начать активно решать всю нынешнюю ситуацию, в том числе принять участие в прекращении войны на Украине. Я постоянно говорю, что кто-то должен выступить от имени Европы", - сказал Бабиш, слова которого приводит новостной портал Idnes.
Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с Трампом. Лидер США после этого заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.
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РОССИЯ, США, ЕВРОПА, Брюссель, Владимир Путин, Дональд Трамп, ЕС
ПРАГА, 12 окт - ПРАЙМ. Соглашение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках в Штаты российского дизельного топлива является полным шоком, и Европе тоже пора проснуться и принять участие в решении нынешней ситуации, заявил в понедельник журналистам чешский премьер Андрей Бабиш.
"Посмотрим, с чем придут европейские лидеры на саммит ЕС в Брюсселе в конце этой недели. Сделка, которую Трамп заключил с Путиным, - это полный шок. И Европе пора проснуться и начать активно решать всю нынешнюю ситуацию, в том числе принять участие в прекращении войны на Украине. Я постоянно говорю, что кто-то должен выступить от имени Европы", - сказал Бабиш, слова которого приводит новостной портал Idnes.
Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с Трампом. Лидер США после этого заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.