https://1prime.ru/20261012/evropa-874167731.html

Соглашение Трампа с Путиным это полный шок, Европе тоже пора проснуться - премьер Чехии

Соглашение Трампа с Путиным это полный шок, Европе тоже пора проснуться - премьер Чехии - 12.10.2026, ПРАЙМ

Соглашение Трампа с Путиным это полный шок, Европе тоже пора проснуться - премьер Чехии

Соглашение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках в Штаты российского дизельного топлива является полным шоком, и Европе тоже... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T23:38+0300

2026-10-12T23:38+0300

2026-10-12T23:38+0300

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ПРАГА, 12 окт - ПРАЙМ. Соглашение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках в Штаты российского дизельного топлива является полным шоком, и Европе тоже пора проснуться и принять участие в решении нынешней ситуации, заявил в понедельник журналистам чешский премьер Андрей Бабиш. "Посмотрим, с чем придут европейские лидеры на саммит ЕС в Брюсселе в конце этой недели. Сделка, которую Трамп заключил с Путиным, - это полный шок. И Европе пора проснуться и начать активно решать всю нынешнюю ситуацию, в том числе принять участие в прекращении войны на Украине. Я постоянно говорю, что кто-то должен выступить от имени Европы", - сказал Бабиш, слова которого приводит новостной портал Idnes. Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с Трампом. Лидер США после этого заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.

сша

европа

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россия, сша, европа, брюссель, владимир путин, дональд трамп, ес