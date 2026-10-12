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Евросоюз ввел санкции против "Самолета" - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Евросоюз ввел санкции против "Самолета"
Евросоюз ввел санкции против "Самолета" - 12.10.2026, ПРАЙМ
Евросоюз ввел санкции против "Самолета"
Евросоюз ввел санкции против девелоперской группы "Самолет" из-за привлечения рабочей силы из Северной Кореи, сообщается в официальном журнале ЕС. | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T16:56+0300
2026-10-12T17:45+0300
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финансы
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Евросоюз ввел санкции против девелоперской группы "Самолет" из-за привлечения рабочей силы из Северной Кореи, сообщается в официальном журнале ЕС.Санкции введены также против гендиректора "Самолета" Анны Акиньшиной.В документе указывается, что "Самолет" в нарушение санкций, введенных Советом Безопасности ООН, привлекал работников из КНДР для реализации строительных проектов во Владивостоке.Как сообщила пресс-служба "Самолета", компания продолжает вести операционную работу в плановом режиме."Традиционно строительная отрасль в России практически на 100% использует отечественные материалы и оборудование, и группа "Самолет" не исключение", - уточняется в сообщении."Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилья в России. Компания реализует проекты в сфере жилищного строительства в 15 регионах страны. На начало октября портфель строящихся объектов группы составлял около 4,5 миллионов квадратных метров, что является самым высоким показателем среди российских застройщиков.
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бизнес, финансы, кндр, владивосток, ес, оон
Бизнес, Финансы, КНДР, Владивосток, ЕС, ООН
16:56 12.10.2026 (обновлено: 17:45 12.10.2026)
 
Евросоюз ввел санкции против "Самолета"

ЕС ввел санкции против девелопера "Самолет" из-за привлечения рабочей силы из КНДР

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Евросоюз ввел санкции против девелоперской группы "Самолет" из-за привлечения рабочей силы из Северной Кореи, сообщается в официальном журнале ЕС.
Санкции введены также против гендиректора "Самолета" Анны Акиньшиной.
В документе указывается, что "Самолет" в нарушение санкций, введенных Советом Безопасности ООН, привлекал работников из КНДР для реализации строительных проектов во Владивостоке.
Как сообщила пресс-служба "Самолета", компания продолжает вести операционную работу в плановом режиме.
"Традиционно строительная отрасль в России практически на 100% использует отечественные материалы и оборудование, и группа "Самолет" не исключение", - уточняется в сообщении.
"Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилья в России. Компания реализует проекты в сфере жилищного строительства в 15 регионах страны. На начало октября портфель строящихся объектов группы составлял около 4,5 миллионов квадратных метров, что является самым высоким показателем среди российских застройщиков.
 
БизнесФинансыКНДРВладивостокЕСООН
 
 
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