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Евросоюз ввел санкции против "Самолета"

Евросоюз ввел санкции против "Самолета" - 12.10.2026, ПРАЙМ

Евросоюз ввел санкции против "Самолета"

Евросоюз ввел санкции против девелоперской группы "Самолет" из-за привлечения рабочей силы из Северной Кореи, сообщается в официальном журнале ЕС. | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T16:56+0300

2026-10-12T16:56+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Евросоюз ввел санкции против девелоперской группы "Самолет" из-за привлечения рабочей силы из Северной Кореи, сообщается в официальном журнале ЕС.Санкции введены также против гендиректора "Самолета" Анны Акиньшиной.В документе указывается, что "Самолет" в нарушение санкций, введенных Советом Безопасности ООН, привлекал работников из КНДР для реализации строительных проектов во Владивостоке.Как сообщила пресс-служба "Самолета", компания продолжает вести операционную работу в плановом режиме."Традиционно строительная отрасль в России практически на 100% использует отечественные материалы и оборудование, и группа "Самолет" не исключение", - уточняется в сообщении."Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилья в России. Компания реализует проекты в сфере жилищного строительства в 15 регионах страны. На начало октября портфель строящихся объектов группы составлял около 4,5 миллионов квадратных метров, что является самым высоким показателем среди российских застройщиков.

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бизнес, финансы, кндр, владивосток, ес, оон