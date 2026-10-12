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ФАС оштрафует застройщика ПИК и оператора связи Lovit

ФАС оштрафует застройщика ПИК и оператора связи Lovit - 12.10.2026, ПРАЙМ

ФАС оштрафует застройщика ПИК и оператора связи Lovit

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафует группу застройщика ПИК и оператора связи "Ловител" (бренд Lovit) за ограничение доступа провайдеров в... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T11:19+0300

2026-10-12T11:19+0300

2026-10-12T11:19+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафует группу застройщика ПИК и оператора связи "Ловител" (бренд Lovit) за ограничение доступа провайдеров в дома, сообщило ведомство. ФАС еще весной 2025 года выявила ограничения в доступе сторонних операторов связи в многоквартирные дома ПИКа. По итогам рассмотрения антимонопольного дела было предписано обеспечить провайдерам доступ. Об исполнении предписания "Ловител" и ПИК отчитались в апреле нынешнего года. По данным ФАС, управляющие компании ПИК рассмотрели 330 поступивших запросов операторов на размещение сетей в домах застройщика, проводились совместные осмотры общего имущества и операторам была предоставлена техническая документация. "При этом операторы сообщили в службу о наличии новых препятствий для оказания услуг в жилых комплексах ПИК в виде ограничений в доступе к кабельным вводам в дома со стороны лиц, не входящих в группу компаний ПИК... Ведомством проводится проверка фактов ограничения доступа операторов к инфраструктуре для размещения сетей связи в многоквартирных домах застройщика ПИК", - сообщили в службе. "ФАС оштрафует группу лиц ПИК и оператора связи "Ловител" за ограничение доступа провайдеров в дома", - говорится в сообщении. На должностных лиц управляющих компаний будут наложены административные штрафы в размере от 20 до 50 тысяч рублей либо дисквалификация на срок до 3 лет, на ограничивающего конкуренцию на рынке услуг связи оператора "Ловител" – оборотный штраф от 1 до 15% выручки на рынке оказания услуг доступа к сети интернет, разъяснили в ФАС.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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