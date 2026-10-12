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Протестующие в регионе Иль-де-Франс за день нанесли ущерб на 400 тысяч евро
Протестующие в регионе Иль-де-Франс за день нанесли ущерб на 400 тысяч евро - 12.10.2026, ПРАЙМ
Протестующие в регионе Иль-де-Франс за день нанесли ущерб на 400 тысяч евро
Участники масштабных протестов старшеклассников в столичном регионе Иль-де-Франс за день причинили региону ущерб на сумму 400 тысяч евро, сообщает телеканал... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T19:49+0300
2026-10-12T19:49+0300
2026-10-12T19:49+0300
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ПАРИЖ, 12 окт - ПРАЙМ. Участники масштабных протестов старшеклассников в столичном регионе Иль-де-Франс за день причинили региону ущерб на сумму 400 тысяч евро, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные властей региона. "Только за этот понедельник ущерб составил 400 000 евро - значительная сумма для одного дня - в связи с повреждением около десяти входных групп (учебных заведений - ред.)", - говорится в материале. Согласно сообщению телеканала, на данный момент только в регионе Иль-де-Франс ущерб, причиненный в ходе протестов старшеклассников, оценивается в 8,5 миллиона евро. Старшеклассники во Франции в течение нескольких недель массово протестовали из-за перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождались беспорядками. Как передавал корреспондент РИА Новости, в Париже полиция уже применяла против демонстрантов слезоточивый газ и шумовые гранаты. Согласно последним данным, в ходе протестов были задержаны более 6,8 тысячи человек, большинство из которых - несовершеннолетние. Ущерб от демонстраций власти оценивают в размере от 30 миллионов евро.
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общество , мировая экономика, франция, париж
Общество , Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, Париж
Протестующие в регионе Иль-де-Франс за день нанесли ущерб на 400 тысяч евро
BFMTV: протестующие в регионе Иль-де-Франс за день нанесли ущерб на 400 тысяч евро
ПАРИЖ, 12 окт - ПРАЙМ. Участники масштабных протестов старшеклассников в столичном регионе Иль-де-Франс за день причинили региону ущерб на сумму 400 тысяч евро, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные властей региона.
"Только за этот понедельник ущерб составил 400 000 евро - значительная сумма для одного дня - в связи с повреждением около десяти входных групп (учебных заведений - ред.)", - говорится в материале.
Согласно сообщению телеканала, на данный момент только в регионе Иль-де-Франс ущерб, причиненный в ходе протестов старшеклассников, оценивается в 8,5 миллиона евро.
Старшеклассники во Франции в течение нескольких недель массово протестовали из-за перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождались беспорядками. Как передавал корреспондент РИА Новости, в Париже полиция уже применяла против демонстрантов слезоточивый газ и шумовые гранаты.
Согласно последним данным, в ходе протестов были задержаны более 6,8 тысячи человек, большинство из которых - несовершеннолетние. Ущерб от демонстраций власти оценивают в размере от 30 миллионов евро.