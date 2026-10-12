https://1prime.ru/20261012/frantsiya-874163197.html

Протестующие в регионе Иль-де-Франс за день нанесли ущерб на 400 тысяч евро

Протестующие в регионе Иль-де-Франс за день нанесли ущерб на 400 тысяч евро - 12.10.2026, ПРАЙМ

Протестующие в регионе Иль-де-Франс за день нанесли ущерб на 400 тысяч евро

Участники масштабных протестов старшеклассников в столичном регионе Иль-де-Франс за день причинили региону ущерб на сумму 400 тысяч евро, сообщает телеканал... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T19:49+0300

2026-10-12T19:49+0300

2026-10-12T19:49+0300

общество

мировая экономика

франция

париж

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874163197.jpg?1791823778

ПАРИЖ, 12 окт - ПРАЙМ. Участники масштабных протестов старшеклассников в столичном регионе Иль-де-Франс за день причинили региону ущерб на сумму 400 тысяч евро, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные властей региона. "Только за этот понедельник ущерб составил 400 000 евро - значительная сумма для одного дня - в связи с повреждением около десяти входных групп (учебных заведений - ред.)", - говорится в материале. Согласно сообщению телеканала, на данный момент только в регионе Иль-де-Франс ущерб, причиненный в ходе протестов старшеклассников, оценивается в 8,5 миллиона евро. Старшеклассники во Франции в течение нескольких недель массово протестовали из-за перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождались беспорядками. Как передавал корреспондент РИА Новости, в Париже полиция уже применяла против демонстрантов слезоточивый газ и шумовые гранаты. Согласно последним данным, в ходе протестов были задержаны более 6,8 тысячи человек, большинство из которых - несовершеннолетние. Ущерб от демонстраций власти оценивают в размере от 30 миллионов евро.

франция

париж

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, франция, париж