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ФТС: профицит внешней торговли России в январе-августе вырос на 16,4%

ФТС: профицит внешней торговли России в январе-августе вырос на 16,4% - 12.10.2026, ПРАЙМ

ФТС: профицит внешней торговли России в январе-августе вырос на 16,4%

Профицит внешней торговли России в январе-августе 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 16,4%, до 102,9 миллиарда долларов, следует... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T11:18+0300

2026-10-12T11:18+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Профицит внешней торговли России в январе-августе 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 16,4%, до 102,9 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России. "По данным таможенной статистики внешнеторговый оборот Российской Федерации в январе-августе 2026 года составил 505,5 млрд долларов США и по сравнению с январем-августом 2025 года увеличился на 13,8%, в том числе экспорт – 304,2 млрд долларов США (увеличение на 14,2%), импорт – 201,3 млрд долларов США (увеличение на 13,1%)", - говорится в материалах. За восемь месяцев прошлого года экспорт из России составлял 266,4 миллиарда долларов, импорт в Россию - 178 миллиарда долларов, следует из материалов. Таким образом, профицит вырос с 88,4 миллиарда долларов в январе-августе 2025 года до 102,9 миллиарда долларов за аналогичный период. "Основой российского экспорта в январе-августе 2026 года традиционно являлись минеральные продукты, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 56,1%", - отмечается в материалах. В товарной структуре импорта в январе-августе 2026 года наибольший удельный вес приходился на машины, оборудование и другие товары и составил 48,5%, отметили в ФТС. Основными торговыми партнерами Российской Федерации в январе-августе 2026 года были страны Азиатского региона с долей в 75,5%, товарооборот с ними вырос на на 18,1% в годовом выражении, говорится в материалах. На европейские страны пришлось 17,5% внешней торговли РФ, товарооборот с ними подрос на 4%. Доля стран Американского континента в общем объеме товарооборота составила 3,6%, с ними товарооборот снизился на 4,9%. А доля стран Африки во внешней торговле составила 3,4%, рост товарооборота с ними составил 1,5%, отмечается в сообщении ФТС.

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россия, финансы, сша, африка, фтс россии