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Azur Air в зимнем сезоне запускает рейсы на Фукуок

Azur Air в зимнем сезоне запускает рейсы на Фукуок - 12.10.2026, ПРАЙМ

Azur Air в зимнем сезоне запускает рейсы на Фукуок

Авиакомпания Azur Air в зимнем сезоне запускает рейсы из Москвы на вьетнамский курортный остров Фукуок, начало полетов запланировано на 6 ноября, сообщил... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T12:16+0300

2026-10-12T12:16+0300

2026-10-12T12:16+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания Azur Air в зимнем сезоне запускает рейсы из Москвы на вьетнамский курортный остров Фукуок, начало полетов запланировано на 6 ноября, сообщил перевозчик. "Авиакомпания Azur Air в сезоне "Зима 2026/2027" продолжит выполнение полетов на Фукуок из Москвы. Рейсы по этому направлению планируются с частотой три раза в 12 дней на самолетах Boeing 767. Старт программы намечен на 6 ноября", - говорится в сообщении. Azur Air ранее возобновила рейсы на Фукуок после перерыва, вызванного коронавирусом, в прошлом ноябре, став первой российской авиакомпанией, возобновившей авиасообщение с этим вьетнамским островом. За прошлый зимний сезон авиакомпания перевезла на маршрутах из России на Фукуок и обратно 105 тысяч пассажиров. Продажа билетов на рейсы Azur Air на Фукуок открыта у партнеров авиакомпании на туристическом рынке, добавили в авиакомпании. Ранее Azur Air скорректировал полетную программу в Юго-Восточную Азию, отказавшись от полетов в Нячанг и переориентировав флот на рейсы на Пхукет.

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