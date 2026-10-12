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Гана сможет поставить России необходимый объем какао - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Гана сможет поставить России необходимый объем какао
Гана сможет поставить России необходимый объем какао - 12.10.2026, ПРАЙМ
Гана сможет поставить России необходимый объем какао
Гана сможет поставить необходимый российскому рынку объем своего какао независимо от снижения уровня производства в текущем сезоне, считает глава Центра... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T17:32+0300
2026-10-12T17:32+0300
бизнес
промышленность
гана
москва
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Гана сможет поставить необходимый российскому рынку объем своего какао независимо от снижения уровня производства в текущем сезоне, считает глава Центра торговли и отношений Ганы и России Джон Агри. Агентство Блумберг со ссылкой на данные официального экспортера и продавца ганского какао Cocoa Marketing Company Ghana Ltd передавало в начале сентября, что производство какао в Гане может сократиться более чем на треть в сезоне 2026-2027 годов из-за неблагоприятной погоды и болезней какао-деревьев. "Знаю, что часть поставок (какао - ред.) в Российскую Федерацию идет из Ганы, потому что у нас наивысшее качество. Беспокоиться не стоит, мы контролируем ситуацию. Россия и российские импортеры могут быть уверены, что Гана может поставить необходимый объем", - сказал Агри РИА Новости на полях прошедшего II Глобального цифрового форума, отвечая на вопрос о последствиях для российского рынка от сокращения урожая. Он также отметил, что в сельском хозяйстве в целом каждый сезон не может приносить обильный урожай. II Глобальный цифровой форум проходил 8-10 октября в Москве. РИА Новости выступило генеральным медиапартнером форума.
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бизнес, промышленность, гана, москва
Бизнес, Промышленность, ГАНА, МОСКВА
17:32 12.10.2026
 
Гана сможет поставить России необходимый объем какао

Агри: Гана сможет поставить России необходимый объем какао

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Гана сможет поставить необходимый российскому рынку объем своего какао независимо от снижения уровня производства в текущем сезоне, считает глава Центра торговли и отношений Ганы и России Джон Агри.
Агентство Блумберг со ссылкой на данные официального экспортера и продавца ганского какао Cocoa Marketing Company Ghana Ltd передавало в начале сентября, что производство какао в Гане может сократиться более чем на треть в сезоне 2026-2027 годов из-за неблагоприятной погоды и болезней какао-деревьев.
"Знаю, что часть поставок (какао - ред.) в Российскую Федерацию идет из Ганы, потому что у нас наивысшее качество. Беспокоиться не стоит, мы контролируем ситуацию. Россия и российские импортеры могут быть уверены, что Гана может поставить необходимый объем", - сказал Агри РИА Новости на полях прошедшего II Глобального цифрового форума, отвечая на вопрос о последствиях для российского рынка от сокращения урожая.
Он также отметил, что в сельском хозяйстве в целом каждый сезон не может приносить обильный урожай.
II Глобальный цифровой форум проходил 8-10 октября в Москве. РИА Новости выступило генеральным медиапартнером форума.
 
БизнесПромышленностьГАНАМОСКВА
 
 
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