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Комитет ГД рекомендовал принять в первом чтении проект бюджета на 2027 год

Комитет ГД рекомендовал принять в первом чтении проект бюджета на 2027 год - 12.10.2026, ПРАЙМ

Комитет ГД рекомендовал принять в первом чтении проект бюджета на 2027 год

Думский комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о федеральном бюджете... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T15:44+0300

2026-10-12T15:44+0300

2026-10-12T15:44+0300

финансы

россия

госдума

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Думский комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Документ внесен правительством РФ. Основные характеристики проекта бюджета определены исходя из уровня инфляции не выше 4% в год и прогнозируемого объема ВВП на 2027 год в размере 248,323 триллиона рублей, на 2028 год – 263,724 триллиона, на 2029 год – 281,674 триллиона. Расходы бюджета в 2027 году прогнозируются на уровне 48,8 триллиона рублей, доходы - 43,3 триллиона. На 2028 и 2029 годы расходы запланированы в 50,9 триллиона рублей и 53,9 триллиона, доходы - 45,8 триллиона и 48,6 триллиона соответственно. В результате дефицит бюджета в 2027 году ожидается на уровне 2,2% ВВП, а в следующие два года он сократится до 1,9% ВВП. Ключевыми приоритетами бюджета будут выполнение социальных обязательств, помощь участникам специальной военной операции и их близким, обеспечение потребностей обороны и безопасности государства, а также достижение национальных целей, в том числе обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. Как напомнил журналистам председатель комитета Сергей Гаврилов, по прогнозу, приватизация федерального имущества принесет в 2027 году 737 миллионов рублей, а продажа акций и долей - 3,1 миллиарда. Дивидендные поступления, по его словам, ожидаются в 2027 году в 838,4 миллиарда рублей, в 2028 году - 914 миллиардов, в 2029 - 985,6 миллиарда, а от управления имуществом - 11,2 миллиарда, 8,8 миллиарда и 9 миллиардов соответственно. "Мы поддерживаем подход правительства к распоряжению федеральной собственностью. При приватизации нужно оценивать последствия продажи каждого объекта либо его сохранения за государством.. Для крупных предприятий и пакетов акций условия сделки должны учитывать инвестиции, создание рабочих мест и выпуск продукции", - заявил Гаврилов. По его словам, комитет также предлагает разрешить регионам приватизировать имущество рыночной стоимостью до 50 миллионов рублей без включения в прогнозную программу приватизации. Он также отметил, что расходы на госпрограмму "Национальная система пространственных данных" в 2027-2029 годах составят около 277 миллиардов рублей и комитет поддерживает развитие цифровой платформы и защиту единого госреестра недвижимости (ЕГРН). "Предусмотренные средства позволят продолжить работу по управлению федеральным имуществом и развитию цифровых сервисов в сфере земельных отношений", - резюмировал Гаврилов.

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финансы, россия, госдума