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Каллас: главы МИД ЕС одобрили 1,6 тысячи новых санкционных позиций

Каллас: главы МИД ЕС одобрили 1,6 тысячи новых санкционных позиций - 12.10.2026, ПРАЙМ

Каллас: главы МИД ЕС одобрили 1,6 тысячи новых санкционных позиций

Главы МИД Евросоюза одобрили новый антироссийский санкционный список на примерно 1,6 тысячи позиций, заявила глава дипломатии объединения Кая Каллас. | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T11:46+0300

2026-10-12T11:46+0300

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мировая экономика

запад

кая каллас

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БРЮССЕЛЬ, 12 окт - ПРАЙМ. Главы МИД Евросоюза одобрили новый антироссийский санкционный список на примерно 1,6 тысячи позиций, заявила глава дипломатии объединения Кая Каллас.В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике."Министры иностранных дел стран ЕС только что утвердили почти 1600 новых санкционных позиций, направленных против российского военно-промышленного комплекса", - написала Каллас в соцсети X.По ее словам, более половины из позиций связаны с цепочками производства баллистических ракет."Список санкций расширен, и теперь туда добавлены 743 физических и 826 юридических лиц", - уточнил в свою очередь министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, слова которого приводятся на сайте правительства этой прибалтийской страны

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мировая экономика, запад, кая каллас, владимир путин, ес, мид