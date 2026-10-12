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Каллас: главы МИД ЕС одобрили 1,6 тысячи новых санкционных позиций
Каллас: главы МИД ЕС одобрили 1,6 тысячи новых санкционных позиций - 12.10.2026, ПРАЙМ
Каллас: главы МИД ЕС одобрили 1,6 тысячи новых санкционных позиций
Главы МИД Евросоюза одобрили новый антироссийский санкционный список на примерно 1,6 тысячи позиций, заявила глава дипломатии объединения Кая Каллас. | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T11:46+0300
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мировая экономика
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт - ПРАЙМ. Главы МИД Евросоюза одобрили новый антироссийский санкционный список на примерно 1,6 тысячи позиций, заявила глава дипломатии объединения Кая Каллас.В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике."Министры иностранных дел стран ЕС только что утвердили почти 1600 новых санкционных позиций, направленных против российского военно-промышленного комплекса", - написала Каллас в соцсети X.По ее словам, более половины из позиций связаны с цепочками производства баллистических ракет."Список санкций расширен, и теперь туда добавлены 743 физических и 826 юридических лиц", - уточнил в свою очередь министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, слова которого приводятся на сайте правительства этой прибалтийской страны
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мировая экономика, запад, кая каллас, владимир путин, ес, мид
Мировая экономика, ЗАПАД, Кая Каллас, Владимир Путин, ЕС, МИД
Каллас: главы МИД ЕС одобрили 1,6 тысячи новых санкционных позиций
Евросоюз одобрил новый антироссийский санкционный список на 1,6 тысячи позиций