https://1prime.ru/20261012/glubina-874159765.html

Глубина продаж билетов на крымские поезда "Таврия" увеличится

Глубина продаж билетов на крымские поезда "Таврия" увеличится - 12.10.2026, ПРАЙМ

Глубина продаж билетов на крымские поезда "Таврия" увеличится

Глубина продаж билетов на крымские поезда "Таврия" с 13 октября будет увеличена с 45 до 90 суток, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T18:36+0300

2026-10-12T18:36+0300

2026-10-12T18:36+0300

бизнес

россия

симферополь

москва

керчь

гранд сервис экспресс

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874159765.jpg?1791819371

МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. Глубина продаж билетов на крымские поезда "Таврия" с 13 октября будет увеличена с 45 до 90 суток, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". "Билеты в Крым с 13 октября можно купить за 90 суток. Мы возвращаем глубину продажи 90 суток на поезда "Таврия" крымского направления. Это значит, что поездку можно планировать заранее, в том числе на новогодние праздники: билеты на нужную дату будут поступать в продажу за 90 суток до отправления", - говорится в сообщении. В настоящее время билеты на поезда "Таврия" можно купить за 45 дней до отправления. Уточняется, что правило будет действовать для поездов №7/8 Санкт-Петербург – Симферополь, №27/28 Москва – Симферополь "Таврия Экспресс", №91/92 Москва – Симферополь и №315/316 Адлер – Симферополь. "Для билетов, купленных до Симферополя, Владиславовки и других станций в глубине полуострова, отдельный автобусный талон не требуется. Если билет оформлен только до Керчи или от Керчи, талон на автобус приобретается отдельно", - заключили в компании.

симферополь

москва

керчь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, симферополь, москва, керчь, гранд сервис экспресс