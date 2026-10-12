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Глубина продаж билетов на крымские поезда "Таврия" увеличится - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Глубина продаж билетов на крымские поезда "Таврия" увеличится
Глубина продаж билетов на крымские поезда "Таврия" увеличится - 12.10.2026, ПРАЙМ
Глубина продаж билетов на крымские поезда "Таврия" увеличится
Глубина продаж билетов на крымские поезда "Таврия" с 13 октября будет увеличена с 45 до 90 суток, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T18:36+0300
2026-10-12T18:36+0300
бизнес
россия
симферополь
москва
керчь
гранд сервис экспресс
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МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. Глубина продаж билетов на крымские поезда "Таврия" с 13 октября будет увеличена с 45 до 90 суток, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". "Билеты в Крым с 13 октября можно купить за 90 суток. Мы возвращаем глубину продажи 90 суток на поезда "Таврия" крымского направления. Это значит, что поездку можно планировать заранее, в том числе на новогодние праздники: билеты на нужную дату будут поступать в продажу за 90 суток до отправления", - говорится в сообщении. В настоящее время билеты на поезда "Таврия" можно купить за 45 дней до отправления. Уточняется, что правило будет действовать для поездов №7/8 Санкт-Петербург – Симферополь, №27/28 Москва – Симферополь "Таврия Экспресс", №91/92 Москва – Симферополь и №315/316 Адлер – Симферополь. "Для билетов, купленных до Симферополя, Владиславовки и других станций в глубине полуострова, отдельный автобусный талон не требуется. Если билет оформлен только до Керчи или от Керчи, талон на автобус приобретается отдельно", - заключили в компании.
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192
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бизнес, россия, симферополь, москва, керчь, гранд сервис экспресс
Бизнес, РОССИЯ, СИМФЕРОПОЛЬ, МОСКВА, КЕРЧЬ, Гранд сервис экспресс
18:36 12.10.2026
 
Глубина продаж билетов на крымские поезда "Таврия" увеличится

Глубина продаж билетов на крымские поезда "Таврия" с 13 октября увеличится до 90 суток

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МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. Глубина продаж билетов на крымские поезда "Таврия" с 13 октября будет увеличена с 45 до 90 суток, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
"Билеты в Крым с 13 октября можно купить за 90 суток. Мы возвращаем глубину продажи 90 суток на поезда "Таврия" крымского направления. Это значит, что поездку можно планировать заранее, в том числе на новогодние праздники: билеты на нужную дату будут поступать в продажу за 90 суток до отправления", - говорится в сообщении.
В настоящее время билеты на поезда "Таврия" можно купить за 45 дней до отправления.
Уточняется, что правило будет действовать для поездов №7/8 Санкт-Петербург – Симферополь, №27/28 Москва – Симферополь "Таврия Экспресс", №91/92 Москва – Симферополь и №315/316 Адлер – Симферополь.
"Для билетов, купленных до Симферополя, Владиславовки и других станций в глубине полуострова, отдельный автобусный талон не требуется. Если билет оформлен только до Керчи или от Керчи, талон на автобус приобретается отдельно", - заключили в компании.
 
БизнесРОССИЯСИМФЕРОПОЛЬМОСКВАКЕРЧЬГранд сервис экспресс
 
 
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