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Названы города с самым высоким уровнем зарплат

Названы города с самым высоким уровнем зарплат - 12.10.2026, ПРАЙМ

Названы города с самым высоким уровнем зарплат

Новый Уренгой и Салехард лидируют в рейтинге российских городов с самым высоким уровнем зарплат, замыкают сотню Грозный и Нальчик, свидетельствует исследование... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T00:22+0300

2026-10-12T00:22+0300

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МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. Новый Уренгой и Салехард лидируют в рейтинге российских городов с самым высоким уровнем зарплат, замыкают сотню Грозный и Нальчик, свидетельствует исследование РИА Новости. УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТ Динамичный рост заработных плат, наблюдаемый в 2023-2024 годах, начал замедляться. По итогам 2025 года взрывной рост предыдущего года сменился более сдержанным, и номинальная начисленная зарплата работников организаций в среднем по России выросла на 12,5%, составив 111,4 тысячи рублей (+18,9% в 2024 году). В первом полугодии этого года начисленная зарплата в среднем по стране составила уже 119,2 тысяч рублей, превысив уровень аналогичного периода 2025 года на 11,6%. В тоже время целый ряд факторов, среди которых уровень экономического развития, природно-климатические условия, сырьевая ориентированность и т.д., существенно влияют на уровень заработной платы как в региональном, так и муниципальном разрезе. Крупные города, являющиеся центрами притяжения рабочей силы, имеют также существенные различия в уровне оплаты труда, отмечают эксперты. КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ Для оценки ситуации в этом вопросе эксперты РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат в ста крупнейших городах России к стоимости регионального фиксированного потребительского набора товаров и услуг. На основе этих данных был составлен седьмой ежегодный рейтинг российских городов по уровню зарплат. Города ранжированы по отношению чистой средней зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг, иначе говоря, оценка городов производилась по покупательной способности зарплаты. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе официальной статистики за январь-июнь 2026 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взят из региональной статистики Росстата. В рейтинг включены 100 городов – административные центры субъектов РФ, а также другие крупнейшие города России. Административные центры ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей не включены из-за отсутствия данных. Как показали результаты исследования, зарплаты и их покупательская способность очень сильно отличаются между лидерами и замыкающими рейтинг городами. В частности, у трех городов в рейтинге на среднемесячную зарплату можно купить более пяти фиксированных потребительских наборов товаров и услуг, тогда как в замыкающих рейтинг городах – чуть больше двух фиксированных наборов, то есть покупательная способность средних зарплат отличается по городам в более чем 2,7 раза. ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ РЕЙТИНГА Первое место в рейтинге среди исследованных городов по покупательской способности средней зарплаты пятый год подряд занимает Новый Уренгой. В этом крупнейшем городе Ямало-Ненецкого автономного округа чистая зарплата превышает стоимость фиксированного потребительского набора товаров и услуг в 5,93 раза. Вторую строчку по покупательской способности заплаты заняла столица Ямала – Салехард, здесь средняя зарплата позволяет приобрести 5,59 фиксированного потребительского набора товаров и услуг. На третью строчку переместился Анадырь, где средняя чистая зарплата эквивалентна 5,29 фиксированного потребительского набора товаров и услуг. Помимо вышеназванных трех городов в первую десятку рейтинга вошли: Южно-Сахалинск, Москва, Красногорск, Магадан, Сургут, Одинцово и Химки. Таким образом, в число лидеров в основном вошли северные города и столица России с пригородами. Санкт-Петербург в этом рейтинге занял 11-е место. В конце списка по покупательской способности средней зарплаты расположились Грозный и Нальчик. В Грозном соотношение средней чистой зарплаты и стоимости фиксированных потребительских наборов товаров и услуг составляет 2,19 раза, а в Нальчике ситуация лишь немногим лучше. Также относительно невысокая покупательная способность зарплат отмечается в Владикавказе, Элисте, Черкесске, Магасе, Иваново, Севастополе, Биробиджане и Пскове. В перечисленных городах на среднюю заработную плату можно приобрести не больше 2,7 фиксированного потребительского набора. В целом в большинстве российских городов из рейтинга средней чистой зарплаты хватит примерно на 2,5-3,5 фиксированных потребительских набора. В частности, в 20 городах из анализируемых 100 соотношение находится в диапазоне от 2,5 до трех наборов, в 34 городах - в интервале от трех до 3,5. СИТУАЦИЯ В ГОРОДАХ-МИЛЛИОННИКАХ В большей части городов-миллионников отношение средней чистой месячной зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг находится на достаточно высоком уровне. В частности, среди 16 крупнейших городов России 12 городов расположились в первой половине рейтинга. Самые высокие позиции среди миллионников у Москвы, которая занимает пятое место в текущем рейтинге по покупательской способности зарплаты с результатом 4,89 потребительского набора. При этом самая низкая покупательная способность зарплаты среди городов-миллионников отмечена в Волгограде, который находится на 68 месте (3,08 набора). Санкт-Петербург является вторым городом-миллионником по покупательской способности зарплат. В северной столице России соотношение средней зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг составляет 4,45 (11-е место). Также высокие результаты среди городов-миллионников: у Казани (4,32 набора и 14-е место), у Екатеринбурга (4,14 набора и 17-е место) и Нижнего Новгорода (3,84 набора и 25-е место). ЗАРПЛАТА ВЫШЕ 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ Лидером по средней чистой заработной плате в крупных и средних предприятиях является чукотский город Анадырь. Средняя чистая зарплата (за январь-июнь 2026 года за вычетом НДФЛ) в этом городе за месяц превысила 238,6 тысячи рублей. Второе место по средней чистой заработной плате занимает Москва с результатом в 194 тысячи рублей в месяц. На третьем месте – Новый Уренгой (180,3 тысячи рублей в месяц), на четвертом – Салехард (170,1 тысячи рублей) и на пятом – Магадан (168,4 тысячи рублей). Кроме того, еще в трех городах – Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске и Красногорске – средняя чистая зарплата по итогам первого полугодия 2026 года превысила 150 тысяч рублей. Также, согласно исследованию, высокие средние зарплаты (выше 120 тысяч рублей) наблюдаются еще в десяти городах: Одинцово, Химках, Сургуте, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийске, Мурманске, Нарьян-Маре, Домодедове, Якутске и Мытищах. Еще в девяти городах чистая зарплата была выше 100 тысяч рублей по итогам января-июня 2026 года. Таким образом в 27 городах средняя зарплата в первой половине 2026 года превысила 100 тысяч рублей и за прошедший год их число увеличилось на семь. Рядом с этой границей находятся Иркутск и Новосибирск. Эксперты ожидают, что в этих городах уже в ближайший год средние зарплаты превысят 100 тысяч рублей. Как было сказано выше, по итогам первого полугодия 2026 года номинальная начисленная зарплата по крупным и средним предприятиям в среднем по стране составила 119,2 тысячи рублей и только в перечисленных 19 городах ее уровень выше. Самые низкие средние чистые зарплаты (ниже 60 тысяч рублей) работников крупных и средних предприятий в январе-июне 2026 года были зафиксированы в Грозном, Владикавказе, Нальчике, Черкесске, Элисте и Магасе. Кроме того, в четырех городах – Майкопе, Орле, Иваново и Пскове - средняя чистая заработная плата по итогам первого полугодия 2026 года составила менее 67 тысяч рублей. И еще в пяти – Тамбове, Севастополе, Саранске, Костроме и Астрахани – менее 70 тысяч рублей. ДИНАМИКА РОСТА ЗАРПЛАТ Согласно результатам исследования, в 67 российских городах прирост заработной платы в первом полугодии 2026 года оказался выше 10%. При этом всего в девяти городах зарплаты в январе-июне этого года были более чем на 15% выше, чем в аналогичном периоде 2025 года. Всего в трех городах средние заплаты за год выросли более чем на 20%. Лидером по приросту заработной платы в первой половине 2026 года стал Саранск, прирост в котором относительно аналогичного периода 2025 года составил 30,9%. На 23,3% выросли средние заработные платы в Калуге и на 21,3% - в Анадыре. В свою очередь в Москве прирост составил 11,4%, а в Санкт-Петербурге – 10,9%, что равно или немного ниже среднего прироста по 100 крупным городам рейтинга. Наиболее слабый прирост зарплат наблюдался в Нижнем Тагиле, где за год они выросли всего на 0,7%. Также невысокая динамика наблюдалась в Новокузнецке (+3,9%), Севастополе (+5,1%), Иркутске (+5,2%) и Магнитогорске (+5,9%).

москва

санкт-петербург

анадырь

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бизнес, москва, санкт-петербург, анадырь, росстат, аэропорт домодедово