https://1prime.ru/20261012/ikra-874126593.html

Сорок тысяч на красное: почему дорожает икра

Сорок тысяч на красное: почему дорожает икра - 12.10.2026, ПРАЙМ

Сорок тысяч на красное: почему дорожает икра

Красная икра к Новому году может подорожать до 30–40 тысяч рублей за килограмм, сообщили СМИ со ссылкой на представителей рыбной отрасли. Среди причин — резкое... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T07:07+0300

2026-10-12T07:07+0300

2026-10-12T10:10+0300

бизнес

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армения

эль-ниньо

ооо "русский рыбный мир"

росрыболовство

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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ, Нелли Хамула. Красная икра к Новому году может подорожать до 30–40 тысяч рублей за килограмм, сообщили СМИ со ссылкой на представителей рыбной отрасли. Среди причин — резкое снижение вылова тихоокеанского лосося, неблагоприятные климатические условия и рост числа акул у берегов Дальнего Востока. Опрошенные "Прайм" эксперты считают такие прогнозы преждевременными.Коммерческий директор ООО "Русский рыбный мир" Николай Мадалинский подтвердил, что климатический фактор — официально подтвержденная причина, а не домыслы. Центр развития перспективных технологий заявил о зафиксированном в Тихом океане природное явление Эль-Ниньо: верхние слои воды у экватора прогрелись на 5°С выше нормы. Лосось остался без кормовой базы и не успел набрать вес для возврата на нерест. Росрыболовство подтверждает: температура в северо-западной части Тихого океана превышала норму на 1,5–2,5°С, что сбило миграционные пути лосося и открыло дорогу на север южным видам — вплоть до тунца. Губернатор Камчатки Владимир Солодов также увязал провал путины с потеплением Мирового океана.Акул, по словам Мадалинского, действительно стало больше: в заливе Петра Великого в этом году зарегистрировано больше крупных хищников, чем в предыдущие годы наблюдений, из-за прогрева Японского моря на 1,2–1,7°С. Рыбаки сообщали о вылове акулы-мако возле острова Путятина и крупных особях в бухте Триозерье."Официального подтверждения того, что именно акулы стали причиной снижения вылова лосося, нет. Эти данные носят оценочный характер. Акулы — скорее следствие климатических изменений, а не самостоятельная причина провала путины", — подчеркнул эксперт.По его словам, оптовые цены на красную икру сейчас составляют около 20 тысяч рублей за килограмм. "Обычно в это время года мы наблюдали ажиотаж по заказам и отгрузкам. Сейчас на фоне провальной путины спрос практически отсутствует. По сложившимся ценам икра не интересна покупателю", — отметил Мадалинский.Он не исключил и обратного сценария: при низком спросе производители будут стремиться реализовать икру до Нового года, а сроки хранения не позволят откладывать продажи — после праздников она точно не будет востребована."Разговоры о неизбежном росте до 30–40 тысяч рублей считаем преждевременными. Итоговая динамика будет зависеть от соотношения реального спроса и предложения до конца года", — резюмировал Мадалинский.Руководитель Евразийского аквакультурного альянса Александр Неврединов также считает, что 30–40 тысяч рублей — цена элитных точек продаж, например через рестораны небольшими порциями."Оптовая цена на икру тихоокеанских лососей будет в районе 15–20 тысяч рублей, потому что их в три раза меньше поймали, чем прогнозировалось. Оптовые цены уже сильно поднялись, но розничные до такой цены вряд ли дойдут — это уже цена черной икры. А красная икра всегда примерно в три раза дешевле черной", — пояснил он. По его словам, у производителей альянса черная икра уже продается по 30–40 тысяч рублей.Компенсировать недостаток икры диких тихоокеанских лососей поможет форелевая: ее реальная оптовая цена — около 9–11 тысяч рублей за килограмм, розничная — от 10 до 15 тысяч. Кроме того, поставки могут идти параллельным импортом из Армении и от партнера России — Ирана. "Мировая цена на красную икру гораздо ниже и не может быть такой при текущем курсе рубля", — добавил эксперт.Он напомнил, что Россия потребляет около 12–15 тысяч тонн красной икры в год. При недостатке цена может подняться примерно на 50%, после чего спрос уравновесит предложение."Эта икра будет просто недоступна, как черная для большинства людей. Продажи из-за высокой цены будут сокращаться, и поставщики будут вынуждены снизить цену до разумной. В опте икра будет где-то от 10 до 20 тысяч рублей, в рознице — примерно от 12 до 25 тысяч", — заключил Неврединов.

https://1prime.ru/20261005/rossijane-873929820.html

дальний восток

камчатка

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Нелли Хамула https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/09/17/873598152_0:0:960:960_100x100_80_0_0_e255ff5304aa84e701e9d192e834f720.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Нелли Хамула https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/09/17/873598152_0:0:960:960_100x100_80_0_0_e255ff5304aa84e701e9d192e834f720.jpg

бизнес, общество , дальний восток, камчатка, армения, эль-ниньо, ооо "русский рыбный мир", росрыболовство