https://1prime.ru/20261012/inflyatsiya-874162360.html

Инфляция в Молдавии к концу года превысит 10%, заявил экономист

Инфляция в Молдавии к концу года превысит 10%, заявил экономист - 12.10.2026, ПРАЙМ

Инфляция в Молдавии к концу года превысит 10%, заявил экономист

Инфляция в Молдавии к концу года превысит 10%, считает экономист, бывший председатель молдавской парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T19:38+0300

2026-10-12T19:38+0300

2026-10-12T19:38+0300

мировая экономика

молдавия

инфляция

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874162360.jpg?1791823097

КИШИНЕВ, 12 окт - ПРАЙМ. Инфляция в Молдавии к концу года превысит 10%, считает экономист, бывший председатель молдавской парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк. Пресс-служба национального бюро статистики сообщила 9 августа, что уровень годовой инфляции в Молдавии в сентябре вырос до 8,6% по сравнению с 7% в августе. "Учитывая предстоящее увеличение тарифов на коммунальные услуги, а также сезонный рост цен на продтовары, уверенно можно утверждать, что цены продолжат расти и прогноз НБМ по инфляции в 4 квартале (9,2%) и в среднем по году (7,2%) будет превышен. По нашим прогнозам, инфляция на конец года превысит 10%", - написал Головатюк в Telegram-канале. Он отметил, что в сентябре 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 1,7%, при этом в сентябре 2025 августа прирост за тот же период составил всего 0,1%. Также Головатюк обратил внимание, что в сентябре прошлого года годовая инфляция снизилась, а в этом году резко пошла в рост. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.

молдавия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, молдавия, инфляция