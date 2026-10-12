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Инфляция в Молдавии к концу года превысит 10%, заявил экономист - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Инфляция в Молдавии к концу года превысит 10%, заявил экономист
Инфляция в Молдавии к концу года превысит 10%, заявил экономист - 12.10.2026, ПРАЙМ
Инфляция в Молдавии к концу года превысит 10%, заявил экономист
Инфляция в Молдавии к концу года превысит 10%, считает экономист, бывший председатель молдавской парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T19:38+0300
2026-10-12T19:38+0300
мировая экономика
молдавия
инфляция
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КИШИНЕВ, 12 окт - ПРАЙМ. Инфляция в Молдавии к концу года превысит 10%, считает экономист, бывший председатель молдавской парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк. Пресс-служба национального бюро статистики сообщила 9 августа, что уровень годовой инфляции в Молдавии в сентябре вырос до 8,6% по сравнению с 7% в августе. "Учитывая предстоящее увеличение тарифов на коммунальные услуги, а также сезонный рост цен на продтовары, уверенно можно утверждать, что цены продолжат расти и прогноз НБМ по инфляции в 4 квартале (9,2%) и в среднем по году (7,2%) будет превышен. По нашим прогнозам, инфляция на конец года превысит 10%", - написал Головатюк в Telegram-канале. Он отметил, что в сентябре 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 1,7%, при этом в сентябре 2025 августа прирост за тот же период составил всего 0,1%. Также Головатюк обратил внимание, что в сентябре прошлого года годовая инфляция снизилась, а в этом году резко пошла в рост. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.
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мировая экономика, молдавия, инфляция
Мировая экономика, МОЛДАВИЯ, инфляция
19:38 12.10.2026
 
Инфляция в Молдавии к концу года превысит 10%, заявил экономист

Головатюк: инфляция в Молдавии к концу года превысит 10%

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КИШИНЕВ, 12 окт - ПРАЙМ. Инфляция в Молдавии к концу года превысит 10%, считает экономист, бывший председатель молдавской парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк.
Пресс-служба национального бюро статистики сообщила 9 августа, что уровень годовой инфляции в Молдавии в сентябре вырос до 8,6% по сравнению с 7% в августе.
"Учитывая предстоящее увеличение тарифов на коммунальные услуги, а также сезонный рост цен на продтовары, уверенно можно утверждать, что цены продолжат расти и прогноз НБМ по инфляции в 4 квартале (9,2%) и в среднем по году (7,2%) будет превышен. По нашим прогнозам, инфляция на конец года превысит 10%", - написал Головатюк в Telegram-канале.
Он отметил, что в сентябре 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 1,7%, при этом в сентябре 2025 августа прирост за тот же период составил всего 0,1%. Также Головатюк обратил внимание, что в сентябре прошлого года годовая инфляция снизилась, а в этом году резко пошла в рост.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.
 
Мировая экономикаМОЛДАВИЯинфляция
 
 
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