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В РСТ назвали количество еженедельных авиарейсов между Россией и Вьетнамом - 12.10.2026, ПРАЙМ
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В РСТ назвали количество еженедельных авиарейсов между Россией и Вьетнамом
В РСТ назвали количество еженедельных авиарейсов между Россией и Вьетнамом - 12.10.2026, ПРАЙМ
В РСТ назвали количество еженедельных авиарейсов между Россией и Вьетнамом
Более 70 рейсов в неделю осуществляется между Россией и Вьетнамом, при этом направление входит в топ-10 стран въездного туризма в РФ, рассказал РИА Новости... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T19:09+0300
2026-10-12T19:22+0300
туризм
бизнес
россия
вьетнам
владимир путин
российский союз туриндустрии
рст
интурист
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Более 70 рейсов в неделю осуществляется между Россией и Вьетнамом, при этом направление входит в топ-10 стран въездного туризма в РФ, рассказал РИА Новости соруководитель комитета РСТ по въездному туризму заместитель генерального директора туроператора "Интурист" Александр Мусихин. Ранее в понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом порядке въезда до 15 октября 2027 года в РФ граждан Вьетнама на срок до 30 дней. "Въездной поток из Вьетнама ежегодно растет. Направление входит в топ-10 стран въездного туризма в Россию. На данный момент более 70 авиарейсов в неделю связывают наши страны", - сказал он. Мусихин отметил важность введения безвизового въезда для граждан Вьетнама в Россию. "С введением безвиза темпы роста будут скорее всего увеличиваться", - добавил он.
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40
192
40
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5
4.7
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туризм, бизнес, россия, вьетнам, владимир путин, российский союз туриндустрии, рст, интурист
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Владимир Путин, Российский союз туриндустрии, РСТ, Интурист
19:09 12.10.2026 (обновлено: 19:22 12.10.2026)
 
В РСТ назвали количество еженедельных авиарейсов между Россией и Вьетнамом

Мусихин: более 70 рейсов в неделю осуществляются между Россией и Вьетнамом

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Более 70 рейсов в неделю осуществляется между Россией и Вьетнамом, при этом направление входит в топ-10 стран въездного туризма в РФ, рассказал РИА Новости соруководитель комитета РСТ по въездному туризму заместитель генерального директора туроператора "Интурист" Александр Мусихин.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом порядке въезда до 15 октября 2027 года в РФ граждан Вьетнама на срок до 30 дней.
"Въездной поток из Вьетнама ежегодно растет. Направление входит в топ-10 стран въездного туризма в Россию. На данный момент более 70 авиарейсов в неделю связывают наши страны", - сказал он.
Мусихин отметил важность введения безвизового въезда для граждан Вьетнама в Россию. "С введением безвиза темпы роста будут скорее всего увеличиваться", - добавил он.
 
ТуризмБизнесРОССИЯВЬЕТНАМВладимир ПутинРоссийский союз туриндустрииРСТИнтурист
 
 
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