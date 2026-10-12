https://1prime.ru/20261012/inzhenery-874164751.html

"Яндекс" предупредил о мошеннических схемах на фоне сбоев сервисов

"Яндекс" предупредил о мошеннических схемах на фоне сбоев сервисов - 12.10.2026, ПРАЙМ

"Яндекс" предупредил о мошеннических схемах на фоне сбоев сервисов

Платформа Yandex Cloud опубликовала советы и рекомендации по восстановлению сервисов для инженеров на фоне ситуации со сбоями "Яндекса", в частности,... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T21:04+0300

2026-10-12T21:04+0300

2026-10-12T21:08+0300

технологии

бизнес

яндекс

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874164751.jpg?1791828530

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Платформа Yandex Cloud опубликовала советы и рекомендации по восстановлению сервисов для инженеров на фоне ситуации со сбоями "Яндекса", в частности, предупредила о возможном фишинге. В воскресенье дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. На этом фоне сервисы компании стали работать со сбоями, включая такси, заказ еды, умные устройства и так далее. К обеду работа сервисов начала восстанавливаться, вечером компания это подтвердила. "Типичные предлоги мошенников: "данные повреждены - войдите для восстановления", "аккаунт заблокирован из-за сбоя", "компенсация за простой - укажите реквизиты", "срочная миграция - откройте вложение", - перечисляет компания. Отмечается, что "Яндекс" никогда не просит по электронной почте пароли, реквизиты карт и удаленный доступ к аккаунтам. Чтобы распознать отправителя, необходимо проверять домен, ссылки, срочность письма и вложения, уточняется на сайте. Однако, если пользователь уже ввел данные, "Яндекс" рекомендует сменить пароль, завершить все сессии, проверить правила пересылки почтой и сообщить в поддержку через консоль. Также IT-специалистов предупредили, что в связи с ограниченным режимом работы платформы создание новых ресурсов в облачной инфраструктуре может быть лимитировано. "Ресурсы, которые стали недоступны, не тарифицируются… Списаний по ним не будет. Мы временно приостановили пополнение баланса. Для действующих клиентов достижение нулевого баланса не приведет к остановке ресурсов", - уточнили в компании.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, яндекс