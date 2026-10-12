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"Яндекс" предупредил о мошеннических схемах на фоне сбоев сервисов - 12.10.2026, ПРАЙМ
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"Яндекс" предупредил о мошеннических схемах на фоне сбоев сервисов
"Яндекс" предупредил о мошеннических схемах на фоне сбоев сервисов - 12.10.2026, ПРАЙМ
"Яндекс" предупредил о мошеннических схемах на фоне сбоев сервисов
Платформа Yandex Cloud опубликовала советы и рекомендации по восстановлению сервисов для инженеров на фоне ситуации со сбоями "Яндекса", в частности,... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T21:04+0300
2026-10-12T21:08+0300
технологии
бизнес
яндекс
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Платформа Yandex Cloud опубликовала советы и рекомендации по восстановлению сервисов для инженеров на фоне ситуации со сбоями "Яндекса", в частности, предупредила о возможном фишинге. В воскресенье дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. На этом фоне сервисы компании стали работать со сбоями, включая такси, заказ еды, умные устройства и так далее. К обеду работа сервисов начала восстанавливаться, вечером компания это подтвердила. "Типичные предлоги мошенников: "данные повреждены - войдите для восстановления", "аккаунт заблокирован из-за сбоя", "компенсация за простой - укажите реквизиты", "срочная миграция - откройте вложение", - перечисляет компания. Отмечается, что "Яндекс" никогда не просит по электронной почте пароли, реквизиты карт и удаленный доступ к аккаунтам. Чтобы распознать отправителя, необходимо проверять домен, ссылки, срочность письма и вложения, уточняется на сайте. Однако, если пользователь уже ввел данные, "Яндекс" рекомендует сменить пароль, завершить все сессии, проверить правила пересылки почтой и сообщить в поддержку через консоль. Также IT-специалистов предупредили, что в связи с ограниченным режимом работы платформы создание новых ресурсов в облачной инфраструктуре может быть лимитировано. "Ресурсы, которые стали недоступны, не тарифицируются… Списаний по ним не будет. Мы временно приостановили пополнение баланса. Для действующих клиентов достижение нулевого баланса не приведет к остановке ресурсов", - уточнили в компании.
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технологии, бизнес, яндекс
Технологии, Бизнес, Яндекс
21:04 12.10.2026 (обновлено: 21:08 12.10.2026)
 
"Яндекс" предупредил о мошеннических схемах на фоне сбоев сервисов

Yandex Cloud дал советы по восстановлению сервисов "Яндекса" для инженеров на фоне сбоев

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Платформа Yandex Cloud опубликовала советы и рекомендации по восстановлению сервисов для инженеров на фоне ситуации со сбоями "Яндекса", в частности, предупредила о возможном фишинге.
В воскресенье дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. На этом фоне сервисы компании стали работать со сбоями, включая такси, заказ еды, умные устройства и так далее. К обеду работа сервисов начала восстанавливаться, вечером компания это подтвердила.
"Типичные предлоги мошенников: "данные повреждены - войдите для восстановления", "аккаунт заблокирован из-за сбоя", "компенсация за простой - укажите реквизиты", "срочная миграция - откройте вложение", - перечисляет компания.
Отмечается, что "Яндекс" никогда не просит по электронной почте пароли, реквизиты карт и удаленный доступ к аккаунтам.
Чтобы распознать отправителя, необходимо проверять домен, ссылки, срочность письма и вложения, уточняется на сайте.
Однако, если пользователь уже ввел данные, "Яндекс" рекомендует сменить пароль, завершить все сессии, проверить правила пересылки почтой и сообщить в поддержку через консоль.
Также IT-специалистов предупредили, что в связи с ограниченным режимом работы платформы создание новых ресурсов в облачной инфраструктуре может быть лимитировано.
"Ресурсы, которые стали недоступны, не тарифицируются… Списаний по ним не будет. Мы временно приостановили пополнение баланса. Для действующих клиентов достижение нулевого баланса не приведет к остановке ресурсов", - уточнили в компании.
 
ТехнологииБизнесЯндекс
 
 
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