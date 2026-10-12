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Иран сообщил о поражении супертанкера в Ормузском проливе
Иран сообщил о поражении супертанкера в Ормузском проливе - 12.10.2026, ПРАЙМ
Иран сообщил о поражении супертанкера в Ормузском проливе
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны) сообщил о поражении супертанкера, проходящего через Ормузский пролив без... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T17:19+0300
2026-10-12T17:19+0300
2026-10-12T17:19+0300
ормузский пролив
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ксир
иран
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ТЕГЕРАН, 12 окт - ПРАЙМ. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны) сообщил о поражении супертанкера, проходящего через Ормузский пролив без согласования с Тегераном. "Сегодня утром третий нефтяной танкер класса "супертанкер" загорелся после удара в Ормузском проливе", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой КСИР. Согласно заявлению, танкер, отключив свою навигационную систему и игнорируя предупреждения ВМС КСИР, намеревался пройти через Ормузский пролив. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.
ормузский пролив
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ормузский пролив, сша, ксир, иран
Ормузский пролив, США, КСИР, ИРАН
Иран сообщил о поражении супертанкера в Ормузском проливе
КСИР заявил о поражении супертанкера, проходящего через Ормузский пролив без согласования
ТЕГЕРАН, 12 окт - ПРАЙМ. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны) сообщил о поражении супертанкера, проходящего через Ормузский пролив без согласования с Тегераном.
"Сегодня утром третий нефтяной танкер класса "супертанкер" загорелся после удара в Ормузском проливе", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой КСИР.
Согласно заявлению, танкер, отключив свою навигационную систему и игнорируя предупреждения ВМС КСИР, намеревался пройти через Ормузский пролив.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.