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"Яндекс" отказался от иска по брендам Jaguar Land Rover - 12.10.2026, ПРАЙМ
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"Яндекс" отказался от иска по брендам Jaguar Land Rover
"Яндекс" отказался от иска по брендам Jaguar Land Rover - 12.10.2026, ПРАЙМ
"Яндекс" отказался от иска по брендам Jaguar Land Rover
"Яндекс" в Суде по интеллектуальным правам (СИП) отказался от своего иска к британскому автопроизводителю Jaguar Land Rover, поданному с целью устранить... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T18:57+0300
2026-10-12T19:01+0300
бизнес
россия
яндекс
роспатент
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МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. "Яндекс" в Суде по интеллектуальным правам (СИП) отказался от своего иска к британскому автопроизводителю Jaguar Land Rover, поданному с целью устранить препятствия для регистрации брендов "Яндекс Ровер", Yandex Rover и Rover, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Причины отказа пока не сообщаются, но ранее стороны неоднократно заявляли в суде, что ведут переговоры о мирном урегулировании спора. Истец просил прекратить правовую охрану на территории России 42 товарных знаков ответчика вследствие их неиспользования. Ранее "Яндекс" подал в Роспатент заявки на регистрацию трех своих обозначений в качестве товарных знаков, но ведомство уведомило его, что они сходны с товарными знаками британской компании "в отношении соответствующих однородных товарных/услуговых позиций". Среди конкурирующих товарных знаков Jaguar Land Rover пять международных – Land Rover, Range Rover, Rover 75, Road Rover, Land Rover G4 Challenge – и 37 российских со словесными элементами Land Rover, Rover, Range Rover, "Лэнд Ровер", Jaguar Land Rover Experience, Land Rover Finance и другие. После этого, в феврале, "Яндекс" обратился в суд с данным иском. Ранее в пресс-службе суда рассказали РИА Новости, что еще на заседании в апреле истец ходатайствовал об отложении заседания, ссылаясь на проведение переговоров с целью мирного урегулирования. После этого слушания переносились несколько раз. На заседании в июле представитель истца заявил, что "стороны в настоящий момент находятся в завершающей стадии переговоров о мирном урегулировании спора". В декабре прошлого года СИП по заявлению "Яндекса" в качестве предварительных обеспечительных мер запретил Роспатенту выносить решение по заявкам "Яндекса" до рассмотрения этого иска об аннулировании в России брендов Jaguar Land Rover.
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бизнес, россия, яндекс, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, Яндекс, Роспатент
18:57 12.10.2026 (обновлено: 19:01 12.10.2026)
 
"Яндекс" отказался от иска по брендам Jaguar Land Rover

"Яндекс" отказался от иска в СИП по брендам британской Jaguar Land Rover

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МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. "Яндекс" в Суде по интеллектуальным правам (СИП) отказался от своего иска к британскому автопроизводителю Jaguar Land Rover, поданному с целью устранить препятствия для регистрации брендов "Яндекс Ровер", Yandex Rover и Rover, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Причины отказа пока не сообщаются, но ранее стороны неоднократно заявляли в суде, что ведут переговоры о мирном урегулировании спора.
Истец просил прекратить правовую охрану на территории России 42 товарных знаков ответчика вследствие их неиспользования.
Ранее "Яндекс" подал в Роспатент заявки на регистрацию трех своих обозначений в качестве товарных знаков, но ведомство уведомило его, что они сходны с товарными знаками британской компании "в отношении соответствующих однородных товарных/услуговых позиций".
Среди конкурирующих товарных знаков Jaguar Land Rover пять международных – Land Rover, Range Rover, Rover 75, Road Rover, Land Rover G4 Challenge – и 37 российских со словесными элементами Land Rover, Rover, Range Rover, "Лэнд Ровер", Jaguar Land Rover Experience, Land Rover Finance и другие.
После этого, в феврале, "Яндекс" обратился в суд с данным иском.
Ранее в пресс-службе суда рассказали РИА Новости, что еще на заседании в апреле истец ходатайствовал об отложении заседания, ссылаясь на проведение переговоров с целью мирного урегулирования. После этого слушания переносились несколько раз.
На заседании в июле представитель истца заявил, что "стороны в настоящий момент находятся в завершающей стадии переговоров о мирном урегулировании спора".
В декабре прошлого года СИП по заявлению "Яндекса" в качестве предварительных обеспечительных мер запретил Роспатенту выносить решение по заявкам "Яндекса" до рассмотрения этого иска об аннулировании в России брендов Jaguar Land Rover.
 
БизнесРОССИЯЯндексРоспатент
 
 
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