https://1prime.ru/20261012/juzhuralzoloto-874161903.html

ЮГК планирует собрать заявки на облигации в юанях, сообщил источник

ЮГК планирует собрать заявки на облигации в юанях, сообщил источник - 12.10.2026, ПРАЙМ

ЮГК планирует собрать заявки на облигации в юанях, сообщил источник

"Южуралзолото" (ЮГК) планирует в конце октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации, номинированные в китайской валюте, сообщил РИА Новости источник... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T19:21+0300

2026-10-12T19:21+0300

2026-10-12T19:23+0300

рынок

банк россии

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. "Южуралзолото" (ЮГК) планирует в конце октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации, номинированные в китайской валюте, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Планируемый объем размещения будет определен позднее. Ориентир ставки купонов составляет не выше 9,9% годовых. Компания намерена разместить биржевые облигации серии 001P-06 с ежемесячной выплатой купонов и погашением через полтора года. Номинал облигаций - 1 000 юаней. Расчеты по облигациям при размещении осуществляются по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Банка России, при выплате купона и погашении расчеты будут производиться в юанях, но по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях. Выпуск обеспечен публичной безотзывной офертой от ООО "Соврудник".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, банк россии