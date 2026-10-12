https://1prime.ru/20261012/juzhuralzoloto-874161903.html
ЮГК планирует собрать заявки на облигации в юанях, сообщил источник
ЮГК планирует собрать заявки на облигации в юанях, сообщил источник - 12.10.2026, ПРАЙМ
ЮГК планирует собрать заявки на облигации в юанях, сообщил источник
"Южуралзолото" (ЮГК) планирует в конце октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации, номинированные в китайской валюте, сообщил РИА Новости источник... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T19:21+0300
2026-10-12T19:21+0300
2026-10-12T19:23+0300
рынок
банк россии
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. "Южуралзолото" (ЮГК) планирует в конце октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации, номинированные в китайской валюте, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Планируемый объем размещения будет определен позднее. Ориентир ставки купонов составляет не выше 9,9% годовых. Компания намерена разместить биржевые облигации серии 001P-06 с ежемесячной выплатой купонов и погашением через полтора года. Номинал облигаций - 1 000 юаней. Расчеты по облигациям при размещении осуществляются по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Банка России, при выплате купона и погашении расчеты будут производиться в юанях, но по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях. Выпуск обеспечен публичной безотзывной офертой от ООО "Соврудник".
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рынок, банк россии
ЮГК планирует собрать заявки на облигации в юанях, сообщил источник
РИА Новости: ЮГК планирует в конце октября собрать заявки на облигации в юанях
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. "Южуралзолото" (ЮГК) планирует в конце октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации, номинированные в китайской валюте, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Планируемый объем размещения будет определен позднее. Ориентир ставки купонов составляет не выше 9,9% годовых.
Компания намерена разместить биржевые облигации серии 001P-06 с ежемесячной выплатой купонов и погашением через полтора года. Номинал облигаций - 1 000 юаней.
Расчеты по облигациям при размещении осуществляются по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Банка России, при выплате купона и погашении расчеты будут производиться в юанях, но по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях.
Выпуск обеспечен публичной безотзывной офертой от ООО "Соврудник".