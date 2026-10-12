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В Грозном открыли световую вывеску и памятную доску в честь Ахмата Кадырова

В Грозном открыли световую вывеску и памятную доску в честь Ахмата Кадырова - 12.10.2026, ПРАЙМ

В Грозном открыли световую вывеску и памятную доску в честь Ахмата Кадырова

Световую вывеску и памятную доску в честь Ахмата Кадырова открыли на вокзале в Грозном, сообщили РЖД. | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T16:40+0300

2026-10-12T16:40+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Световую вывеску и памятную доску в честь Ахмата Кадырова открыли на вокзале в Грозном, сообщили РЖД. Президент России Владимир Путин ранее присвоил железнодорожной станции Грозный имя Ахмата Кадырова. В РЖД в сентябре сообщали РИА Новости, что заменят фасадные вывески с новым названием станции и разместят на вокзале Грозного аннотационную доску с информацией об Ахмате Кадырове. "На вокзале в Грозном открыли световую вывеску и памятную доску в честь Ахмата Кадырова. Торжественное мероприятие прошло сегодня с участием главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и замглавы РЖД Ивана Колесникова", - говорится в сообщении РЖД в понедельник. Колесников, чьи слова цитирует компания, отметил, что вокзал - это не только часть транспортной инфраструктуры, но и одно из общественных пространств, с которых начинается знакомство с городом и его историей. "Теперь он становится еще и хранителем памяти о человеке, чья жизнь была беззаветно посвящена возрождению родной земли и восстановлению инфраструктуры региона", – отметил замглавы РЖД. Вокзал города Грозный был открыт 15 мая 2025 года. РЖД отмечают, что за это время он стал одной из главных визитных карточек города. Поездами дальнего следования с него отправились около 50 тысяч человек. На вокзале есть залы ожидания, кассовый зал с системой электронной очереди, онлайн-табло, детская комната и комната матери и ребенка, бесплатный Wi-Fi, справочные видеотерминалы и другие сервисы.

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бизнес, грозный, владимир путин, рамзан кадыров, ржд