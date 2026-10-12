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Каллас назвала сокращение выдачи туристических виз россиянам своей целью

Каллас назвала сокращение выдачи туристических виз россиянам своей целью - 12.10.2026, ПРАЙМ

Каллас назвала сокращение выдачи туристических виз россиянам своей целью

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о своей цели сократить выдачу туристических виз гражданам России и ограничить передвижение российских дипломатов. | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T19:48+0300

2026-10-12T19:48+0300

2026-10-12T19:48+0300

туризм

россия

кая каллас

ес

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БРЮССЕЛЬ, 12 окт - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о своей цели сократить выдачу туристических виз гражданам России и ограничить передвижение российских дипломатов. Россия неоднократно критиковала введение ограничений в отношении российских граждан по признаку гражданства и политически мотивированные ограничения деятельности российских дипломатических представительств. Москва также заявляла, что ответит на недружественные меры с учетом принципа взаимности. "Ограничение передвижения российских дипломатов, сокращение количества российских туристических виз и работа над скорейшим введением запрета на въезд для бывших российских участников боевых действий имеют решающее значение", - заявила Каллас на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге. По ее словам, обсуждение этих ограничений якобы связано с необходимостью снизить риски безопасности внутри границ Евросоюза на фоне предполагаемых гибридных атак. Никаких доказательств причастности России к таким атакам Брюссель не предоставлял. Ранее в ЕС обсуждались дополнительные ограничения для российских граждан, в том числе бывших военнослужащих. При этом единый запрет на выдачу туристических виз всем россиянам на заседании 12 октября объявлен не был.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, россия, кая каллас, ес