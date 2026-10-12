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Каллас назвала сокращение выдачи туристических виз россиянам своей целью - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Каллас назвала сокращение выдачи туристических виз россиянам своей целью
Каллас назвала сокращение выдачи туристических виз россиянам своей целью - 12.10.2026, ПРАЙМ
Каллас назвала сокращение выдачи туристических виз россиянам своей целью
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о своей цели сократить выдачу туристических виз гражданам России и ограничить передвижение российских дипломатов. | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T19:48+0300
2026-10-12T19:48+0300
туризм
россия
кая каллас
ес
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о своей цели сократить выдачу туристических виз гражданам России и ограничить передвижение российских дипломатов. Россия неоднократно критиковала введение ограничений в отношении российских граждан по признаку гражданства и политически мотивированные ограничения деятельности российских дипломатических представительств. Москва также заявляла, что ответит на недружественные меры с учетом принципа взаимности. "Ограничение передвижения российских дипломатов, сокращение количества российских туристических виз и работа над скорейшим введением запрета на въезд для бывших российских участников боевых действий имеют решающее значение", - заявила Каллас на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге. По ее словам, обсуждение этих ограничений якобы связано с необходимостью снизить риски безопасности внутри границ Евросоюза на фоне предполагаемых гибридных атак. Никаких доказательств причастности России к таким атакам Брюссель не предоставлял. Ранее в ЕС обсуждались дополнительные ограничения для российских граждан, в том числе бывших военнослужащих. При этом единый запрет на выдачу туристических виз всем россиянам на заседании 12 октября объявлен не был.
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туризм, россия, кая каллас, ес
Туризм, РОССИЯ, Кая Каллас, ЕС
19:48 12.10.2026
 

Каллас назвала сокращение выдачи туристических виз россиянам своей целью

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БРЮССЕЛЬ, 12 окт - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о своей цели сократить выдачу туристических виз гражданам России и ограничить передвижение российских дипломатов.
Россия неоднократно критиковала введение ограничений в отношении российских граждан по признаку гражданства и политически мотивированные ограничения деятельности российских дипломатических представительств. Москва также заявляла, что ответит на недружественные меры с учетом принципа взаимности.
"Ограничение передвижения российских дипломатов, сокращение количества российских туристических виз и работа над скорейшим введением запрета на въезд для бывших российских участников боевых действий имеют решающее значение", - заявила Каллас на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге.
По ее словам, обсуждение этих ограничений якобы связано с необходимостью снизить риски безопасности внутри границ Евросоюза на фоне предполагаемых гибридных атак. Никаких доказательств причастности России к таким атакам Брюссель не предоставлял.
Ранее в ЕС обсуждались дополнительные ограничения для российских граждан, в том числе бывших военнослужащих. При этом единый запрет на выдачу туристических виз всем россиянам на заседании 12 октября объявлен не был.
 
ТуризмРОССИЯКая КалласЕС
 
 
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