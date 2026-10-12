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Картины Кандинского и Левитана выставят на торги в Москве 18 октября - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Картины Кандинского и Левитана выставят на торги в Москве 18 октября
Картины Кандинского и Левитана выставят на торги в Москве 18 октября - 12.10.2026, ПРАЙМ
Картины Кандинского и Левитана выставят на торги в Москве 18 октября
Картины Василия Кандинского "Летний день. Полдень" и Исаака Левитана "Осень. Долина реки" выставят на торги в Москве 18 октября, общая стоимость каталога... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T10:05+0300
2026-10-12T10:05+0300
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общество
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Картины Василия Кандинского "Летний день. Полдень" и Исаака Левитана "Осень. Долина реки" выставят на торги в Москве 18 октября, общая стоимость каталога составит 1,5 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского аукционного дома. "В этот раз аукцион удивит одним из самых масштабных собраний пейзажей на российском арт-рынке — более 130 работ авторства прославленных мастеров XIX-XX веков. Всего в каталог вошло 320 лотов. В частности, топ-лотом торгов эксперты называют полотно музейной значимости Исаака Левитана "Осень. Долина реки", пара к которому числится в фонде ГРМ. Жемчужиной коллекции стал пейзаж "Летний день. Полдень" культового абстракциониста Василия Кандинского", - говорится в сообщении. Художник считается самым редким и дорогим отечественным автором на европейском арт-рынке, а на публичных торгах в России живопись Кандинского окажется впервые. Произведение раннего "русского" периода творчества Кандинского оценивается в 90 миллионов рублей, отметили в пресс-службе. "Эстимейт всего каталога составляет 1,5 миллиарда рублей, что делает предстоящие торги самым громким событием арт-сезона", - добавили в аукционом доме. Кроме того, в каталог вошли работы музейного значения Ильи Репина, Николая Рериха, Петра Кончаловского, Константина Юона, Константина Коровина, Михаила Нестерова, Александра Бенуа, Василия Поленова и других русских классиков, а также оригинальная графика, старинные иконы, антикварный фарфор и предметы декоративно-прикладного искусства XVIII-XX веков.
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бизнес, общество , москва
Бизнес, Общество , МОСКВА
10:05 12.10.2026
 
Картины Кандинского и Левитана выставят на торги в Москве 18 октября

Картины Кандинского и Левитана выставят на торги в Москве 18 октября за 1,5 млрд рублей

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПосетительница знакомится с экспозицией картин Василия Кандинского и объединения "Синий всадник" на открытии выставки в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
Посетительница знакомится с экспозицией картин Василия Кандинского и объединения Синий всадник на открытии выставки в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Картины Василия Кандинского "Летний день. Полдень" и Исаака Левитана "Осень. Долина реки" выставят на торги в Москве 18 октября, общая стоимость каталога составит 1,5 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского аукционного дома.
"В этот раз аукцион удивит одним из самых масштабных собраний пейзажей на российском арт-рынке — более 130 работ авторства прославленных мастеров XIX-XX веков. Всего в каталог вошло 320 лотов. В частности, топ-лотом торгов эксперты называют полотно музейной значимости Исаака Левитана "Осень. Долина реки", пара к которому числится в фонде ГРМ. Жемчужиной коллекции стал пейзаж "Летний день. Полдень" культового абстракциониста Василия Кандинского", - говорится в сообщении.
Художник считается самым редким и дорогим отечественным автором на европейском арт-рынке, а на публичных торгах в России живопись Кандинского окажется впервые. Произведение раннего "русского" периода творчества Кандинского оценивается в 90 миллионов рублей, отметили в пресс-службе.
"Эстимейт всего каталога составляет 1,5 миллиарда рублей, что делает предстоящие торги самым громким событием арт-сезона", - добавили в аукционом доме.
Кроме того, в каталог вошли работы музейного значения Ильи Репина, Николая Рериха, Петра Кончаловского, Константина Юона, Константина Коровина, Михаила Нестерова, Александра Бенуа, Василия Поленова и других русских классиков, а также оригинальная графика, старинные иконы, антикварный фарфор и предметы декоративно-прикладного искусства XVIII-XX веков.
 
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