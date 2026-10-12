https://1prime.ru/20261012/kandinskiy-874139169.html

Картины Кандинского и Левитана выставят на торги в Москве 18 октября

Картины Кандинского и Левитана выставят на торги в Москве 18 октября - 12.10.2026, ПРАЙМ

Картины Кандинского и Левитана выставят на торги в Москве 18 октября

Картины Василия Кандинского "Летний день. Полдень" и Исаака Левитана "Осень. Долина реки" выставят на торги в Москве 18 октября, общая стоимость каталога... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T10:05+0300

2026-10-12T10:05+0300

2026-10-12T10:05+0300

бизнес

общество

москва

https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/0c/874139075_0:82:3353:1968_1920x0_80_0_0_ffbf4153306fc279e32354701c4f2f83.jpg

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Картины Василия Кандинского "Летний день. Полдень" и Исаака Левитана "Осень. Долина реки" выставят на торги в Москве 18 октября, общая стоимость каталога составит 1,5 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского аукционного дома. "В этот раз аукцион удивит одним из самых масштабных собраний пейзажей на российском арт-рынке — более 130 работ авторства прославленных мастеров XIX-XX веков. Всего в каталог вошло 320 лотов. В частности, топ-лотом торгов эксперты называют полотно музейной значимости Исаака Левитана "Осень. Долина реки", пара к которому числится в фонде ГРМ. Жемчужиной коллекции стал пейзаж "Летний день. Полдень" культового абстракциониста Василия Кандинского", - говорится в сообщении. Художник считается самым редким и дорогим отечественным автором на европейском арт-рынке, а на публичных торгах в России живопись Кандинского окажется впервые. Произведение раннего "русского" периода творчества Кандинского оценивается в 90 миллионов рублей, отметили в пресс-службе. "Эстимейт всего каталога составляет 1,5 миллиарда рублей, что делает предстоящие торги самым громким событием арт-сезона", - добавили в аукционом доме. Кроме того, в каталог вошли работы музейного значения Ильи Репина, Николая Рериха, Петра Кончаловского, Константина Юона, Константина Коровина, Михаила Нестерова, Александра Бенуа, Василия Поленова и других русских классиков, а также оригинальная графика, старинные иконы, антикварный фарфор и предметы декоративно-прикладного искусства XVIII-XX веков.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , москва