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Китай и ЕС провели консультации в сфере торговли гибридными автомобилями - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Китай и ЕС провели консультации в сфере торговли гибридными автомобилями
Китай и ЕС провели консультации в сфере торговли гибридными автомобилями - 12.10.2026, ПРАЙМ
Китай и ЕС провели консультации в сфере торговли гибридными автомобилями
Китай и ЕС провели интенсивные консультации в сфере торговли гибридными автомобилями и электромобилями, заявили в понедельник в министерстве коммерции КНР. | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T09:06+0300
2026-10-12T09:06+0300
бизнес
россия
китай
кнр
ес
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ПЕКИН, 12 окт – ПРАЙМ. Китай и ЕС провели интенсивные консультации в сфере торговли гибридными автомобилями и электромобилями, заявили в понедельник в министерстве коммерции КНР. "Китай и ЕС продолжают диалог в рамках механизма консультаций по торговле и инвестициям, стороны достигли ряда результатов и договоренностей, способствующих поддержанию стабильных и сбалансированных отношений ключевых торговых партнеров", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что "стороны на основе принципов взаимного уважения и равноправных консультаций провели интенсивные консультации в сфере торговли гибридными автомобилями и электромобилями, сбалансированно решая торгово-экономические разногласия и озабоченности обеих сторон".
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40
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бизнес, россия, китай, кнр, ес
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, ЕС
09:06 12.10.2026
 
Китай и ЕС провели консультации в сфере торговли гибридными автомобилями

Китай и ЕС провели интенсивные консультации в сфере торговли гибридными автомобилями

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ПЕКИН, 12 окт – ПРАЙМ. Китай и ЕС провели интенсивные консультации в сфере торговли гибридными автомобилями и электромобилями, заявили в понедельник в министерстве коммерции КНР.
"Китай и ЕС продолжают диалог в рамках механизма консультаций по торговле и инвестициям, стороны достигли ряда результатов и договоренностей, способствующих поддержанию стабильных и сбалансированных отношений ключевых торговых партнеров", - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что "стороны на основе принципов взаимного уважения и равноправных консультаций провели интенсивные консультации в сфере торговли гибридными автомобилями и электромобилями, сбалансированно решая торгово-экономические разногласия и озабоченности обеих сторон".
 
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