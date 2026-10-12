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Китай и ЕС провели консультации в сфере торговли гибридными автомобилями

Китай и ЕС провели консультации в сфере торговли гибридными автомобилями - 12.10.2026, ПРАЙМ

Китай и ЕС провели консультации в сфере торговли гибридными автомобилями

Китай и ЕС провели интенсивные консультации в сфере торговли гибридными автомобилями и электромобилями, заявили в понедельник в министерстве коммерции КНР. | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T09:06+0300

2026-10-12T09:06+0300

2026-10-12T09:06+0300

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ПЕКИН, 12 окт – ПРАЙМ. Китай и ЕС провели интенсивные консультации в сфере торговли гибридными автомобилями и электромобилями, заявили в понедельник в министерстве коммерции КНР. "Китай и ЕС продолжают диалог в рамках механизма консультаций по торговле и инвестициям, стороны достигли ряда результатов и договоренностей, способствующих поддержанию стабильных и сбалансированных отношений ключевых торговых партнеров", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что "стороны на основе принципов взаимного уважения и равноправных консультаций провели интенсивные консультации в сфере торговли гибридными автомобилями и электромобилями, сбалансированно решая торгово-экономические разногласия и озабоченности обеих сторон".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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