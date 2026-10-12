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Китай в сентябре нарастил экспорт легковых автомобилей на 73,7%
Китай в сентябре нарастил экспорт легковых автомобилей на 73,7% - 12.10.2026, ПРАЙМ
Китай в сентябре нарастил экспорт легковых автомобилей на 73,7%
Китай в сентябре 2026 года нарастил экспорт легковых автомобилей на 73,7% в годовом выражении, до 917 тысяч единиц, следует из данных, обнародованных в... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T09:39+0300
2026-10-12T09:39+0300
2026-10-12T09:39+0300
бизнес
китай
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ПЕКИН, 12 окт - ПРАЙМ. Китай в сентябре 2026 года нарастил экспорт легковых автомобилей на 73,7% в годовом выражении, до 917 тысяч единиц, следует из данных, обнародованных в понедельник Китайской ассоциацией легковых автомобилей (CPCA).
"В сентябре 2026 года экспорт легковых автомобилей (включая готовые автомобили и CKD-комплекты) достиг 917 тысяч единиц, что на 73,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом рост по сравнению с августом 2026 года составил 3,2%", - говорится в сообщении ассоциации.
Отмечается, что за указанный период из общего количества проданных за границу легковых автомобилей 60,8% составили автомобили на новых источниках энергии.
Экспорт автомобилей китайских брендов в сентябре достиг 812 тысяч единиц, рост в сравнении с сентябрем 2025 года составил 75%, при этом экспорт автомобилей совместных предприятий и автомобилей класса люкс достиг 105 тысяч единиц, что на 62% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
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бизнес, китай
Китай в сентябре нарастил экспорт легковых автомобилей на 73,7%
CPCA: Китай в сентябре нарастил экспорт легковых автомобилей на 73,7%
ПЕКИН, 12 окт - ПРАЙМ. Китай в сентябре 2026 года нарастил экспорт легковых автомобилей на 73,7% в годовом выражении, до 917 тысяч единиц, следует из данных, обнародованных в понедельник Китайской ассоциацией легковых автомобилей (CPCA).
"В сентябре 2026 года экспорт легковых автомобилей (включая готовые автомобили и CKD-комплекты) достиг 917 тысяч единиц, что на 73,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом рост по сравнению с августом 2026 года составил 3,2%", - говорится в сообщении ассоциации.
Отмечается, что за указанный период из общего количества проданных за границу легковых автомобилей 60,8% составили автомобили на новых источниках энергии.
Экспорт автомобилей китайских брендов в сентябре достиг 812 тысяч единиц, рост в сравнении с сентябрем 2025 года составил 75%, при этом экспорт автомобилей совместных предприятий и автомобилей класса люкс достиг 105 тысяч единиц, что на 62% больше, чем за аналогичный период 2025 года.