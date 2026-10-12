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Китай снизит НДС при экспорте электромобилей до 9%

Китай снизит НДС при экспорте электромобилей до 9% - 12.10.2026, ПРАЙМ

Китай снизит НДС при экспорте электромобилей до 9%

Китай с 1 апреля снизит ставку возврата НДС при экспорте автомобилей "на новых источниках энергии" (электромобилей) до 9% с 13%, следует из уведомления... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T13:05+0300

2026-10-12T13:05+0300

2026-10-12T13:05+0300

бизнес

китай

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ПЕКИН, 12 окт - ПРАЙМ. Китай с 1 апреля снизит ставку возврата НДС при экспорте автомобилей "на новых источниках энергии" (электромобилей) до 9% с 13%, следует из уведомления министерства финансов и государственного налогового управления страны. "С 1 апреля 2027 года ставка возврата НДС при экспорте автомобилей на новых источниках энергии снижается с 13% до 9%", - говорится в уведомлении. Кроме того, одновременно отменяется возврат НДС при экспорте оборудования и устройств для электронных сигарет. Согласно последним данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), экспорт легковых автомобилей из Китай в сентябре вырос на 73,7% в годовом натуральном выражении, до 917 тысяч машин. При этом за указанный период из общего количества проданных за границу легковых автомобилей 60,8% составили автомобили "на новых источниках энергии".

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