https://1prime.ru/20261012/kitaj-874159414.html

Китай приветствует углубление сотрудничества с Apple

Китай приветствует углубление сотрудничества с Apple - 12.10.2026, ПРАЙМ

Китай приветствует углубление сотрудничества с Apple

Китай приветствует углубление сотрудничества со стороны всех технологических компаний мира, включая Apple, заявил в понедельник вице-премьер Госсовета КНР Хэ... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T18:24+0300

2026-10-12T18:24+0300

2026-10-12T18:24+0300

технологии

мировая экономика

китай

кнр

пекин

apple

госсовет

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Китай приветствует углубление сотрудничества со стороны всех технологических компаний мира, включая Apple, заявил в понедельник вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. Хэ Лифэн и исполнительный председатель совета директоров компании Apple Тим Кук в понедельник провели встречу в Пекине. "Мы приветствуем постоянное углубление взаимовыгодного сотрудничества с Китаем со стороны технологических компаний всех стран, включая Apple, чтобы они совместно использовали возможности для развития, которые открывает модернизация китайского типа", - заявил Хэ Лифэн, его слова приводит Центральное телевидение Китая (CCTV). Он также отметил, что реализация договоренностей глав Китая и США будет способствовать развитию экономик двух стран и обеспечит транснациональным компаниям благоприятные условия для ведения бизнеса.

китай

кнр

пекин

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технологии, мировая экономика, китай, кнр, пекин, apple, госсовет