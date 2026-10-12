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Китай приветствует углубление сотрудничества с Apple - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Китай приветствует углубление сотрудничества с Apple
Китай приветствует углубление сотрудничества с Apple - 12.10.2026, ПРАЙМ
Китай приветствует углубление сотрудничества с Apple
Китай приветствует углубление сотрудничества со стороны всех технологических компаний мира, включая Apple, заявил в понедельник вице-премьер Госсовета КНР Хэ... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T18:24+0300
2026-10-12T18:24+0300
технологии
мировая экономика
китай
кнр
пекин
apple
госсовет
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Китай приветствует углубление сотрудничества со стороны всех технологических компаний мира, включая Apple, заявил в понедельник вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. Хэ Лифэн и исполнительный председатель совета директоров компании Apple Тим Кук в понедельник провели встречу в Пекине. "Мы приветствуем постоянное углубление взаимовыгодного сотрудничества с Китаем со стороны технологических компаний всех стран, включая Apple, чтобы они совместно использовали возможности для развития, которые открывает модернизация китайского типа", - заявил Хэ Лифэн, его слова приводит Центральное телевидение Китая (CCTV). Он также отметил, что реализация договоренностей глав Китая и США будет способствовать развитию экономик двух стран и обеспечит транснациональным компаниям благоприятные условия для ведения бизнеса.
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технологии, мировая экономика, китай, кнр, пекин, apple, госсовет
Технологии, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Пекин, Apple, Госсовет
18:24 12.10.2026
 
Китай приветствует углубление сотрудничества с Apple

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн: Китай приветствует углубление сотрудничества с Apple

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Китай приветствует углубление сотрудничества со стороны всех технологических компаний мира, включая Apple, заявил в понедельник вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн.
Хэ Лифэн и исполнительный председатель совета директоров компании Apple Тим Кук в понедельник провели встречу в Пекине.
"Мы приветствуем постоянное углубление взаимовыгодного сотрудничества с Китаем со стороны технологических компаний всех стран, включая Apple, чтобы они совместно использовали возможности для развития, которые открывает модернизация китайского типа", - заявил Хэ Лифэн, его слова приводит Центральное телевидение Китая (CCTV).
Он также отметил, что реализация договоренностей глав Китая и США будет способствовать развитию экономик двух стран и обеспечит транснациональным компаниям благоприятные условия для ведения бизнеса.
 
ТехнологииМировая экономикаКИТАЙКНРПекинAppleГоссовет
 
 
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