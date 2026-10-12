https://1prime.ru/20261012/kitaj-874164393.html

В Китае предложили ужесточить требования к конструкциям автомобилей

В Китае предложили ужесточить требования к конструкциям автомобилей - 12.10.2026, ПРАЙМ

В Китае предложили ужесточить требования к конструкциям автомобилей

Министерство промышленности и информатизации Китая совместно с другими ведомствами предлагает ужесточить требования к инновационным конструкциям автомобилей, их | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T20:40+0300

2026-10-12T20:40+0300

2026-10-12T20:48+0300

бизнес

китай

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874164393.jpg?1791827304

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Министерство промышленности и информатизации Китая совместно с другими ведомствами предлагает ужесточить требования к инновационным конструкциям автомобилей, их разработке и испытаниям, следует из данных ведомства. "В целях... дальнейшего усиления контроля за инновационным проектированием автомобильной продукции, а также испытаниями и валидацией при разработке... предотвращения выхода на рынок продукции с инновационными конструктивными решениями, содержащими угрозы безопасности... настоящим устанавливаются следующие положения", - сообщает министерство. Документ предполагает введение запрета на автомобильные конструкции с полностью скрытыми дверными ручками, а также складными и гибкими дисплеями в салоне. При этом также ожидается введение ограничения на использование во время движения сидений с "нулевой гравитацией", поворотных и трансформируемых в спальное место сидений, поднимающуюся крышу салона, а также на критически важные функции управления автомобилем путем голосовых команд. Власти Китая также предлагают ввести ужесточение требований к разработке автомобилей, проведению испытаний и подтверждению безопасности. Как отмечается в документе ведомства, проект пока находится на стадии общественного обсуждения.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, китай