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В Китае предложили ужесточить требования к конструкциям автомобилей - 12.10.2026, ПРАЙМ
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В Китае предложили ужесточить требования к конструкциям автомобилей
В Китае предложили ужесточить требования к конструкциям автомобилей - 12.10.2026, ПРАЙМ
В Китае предложили ужесточить требования к конструкциям автомобилей
Министерство промышленности и информатизации Китая совместно с другими ведомствами предлагает ужесточить требования к инновационным конструкциям автомобилей, их | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T20:40+0300
2026-10-12T20:48+0300
бизнес
китай
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Министерство промышленности и информатизации Китая совместно с другими ведомствами предлагает ужесточить требования к инновационным конструкциям автомобилей, их разработке и испытаниям, следует из данных ведомства. "В целях... дальнейшего усиления контроля за инновационным проектированием автомобильной продукции, а также испытаниями и валидацией при разработке... предотвращения выхода на рынок продукции с инновационными конструктивными решениями, содержащими угрозы безопасности... настоящим устанавливаются следующие положения", - сообщает министерство. Документ предполагает введение запрета на автомобильные конструкции с полностью скрытыми дверными ручками, а также складными и гибкими дисплеями в салоне. При этом также ожидается введение ограничения на использование во время движения сидений с "нулевой гравитацией", поворотных и трансформируемых в спальное место сидений, поднимающуюся крышу салона, а также на критически важные функции управления автомобилем путем голосовых команд. Власти Китая также предлагают ввести ужесточение требований к разработке автомобилей, проведению испытаний и подтверждению безопасности. Как отмечается в документе ведомства, проект пока находится на стадии общественного обсуждения.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
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бизнес, китай
Бизнес, КИТАЙ
20:40 12.10.2026 (обновлено: 20:48 12.10.2026)
 
В Китае предложили ужесточить требования к конструкциям автомобилей

Минпром Китая предложило ужесточить требования к инновационным конструкциям автомобилей

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Министерство промышленности и информатизации Китая совместно с другими ведомствами предлагает ужесточить требования к инновационным конструкциям автомобилей, их разработке и испытаниям, следует из данных ведомства.
"В целях... дальнейшего усиления контроля за инновационным проектированием автомобильной продукции, а также испытаниями и валидацией при разработке... предотвращения выхода на рынок продукции с инновационными конструктивными решениями, содержащими угрозы безопасности... настоящим устанавливаются следующие положения", - сообщает министерство.
Документ предполагает введение запрета на автомобильные конструкции с полностью скрытыми дверными ручками, а также складными и гибкими дисплеями в салоне.
При этом также ожидается введение ограничения на использование во время движения сидений с "нулевой гравитацией", поворотных и трансформируемых в спальное место сидений, поднимающуюся крышу салона, а также на критически важные функции управления автомобилем путем голосовых команд.
Власти Китая также предлагают ввести ужесточение требований к разработке автомобилей, проведению испытаний и подтверждению безопасности.
Как отмечается в документе ведомства, проект пока находится на стадии общественного обсуждения.
 
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