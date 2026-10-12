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Комиссия "Почты России" за доставку пенсий увеличится до 1,5%

Комиссия "Почты России" за доставку пенсий увеличится до 1,5% - 12.10.2026, ПРАЙМ

Комиссия "Почты России" за доставку пенсий увеличится до 1,5%

Комиссия "Почты России" за доставку пенсий будет увеличена с 1,17% до 1,5% в 2027 году, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T17:50+0300

2026-10-12T17:50+0300

2026-10-12T17:50+0300

россия

максут шадаев

почта россии

госдума

минцифры

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Комиссия "Почты России" за доставку пенсий будет увеличена с 1,17% до 1,5% в 2027 году, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Эту комиссию платит Соцфонд, пенсионер же получает начисленную ему пенсию наличными в полном объеме. "Ну и дополнительно, если мы говорим про "Почту", то очень важное решение было принято. Мы это закладывали в наш законопроект о поддержке "Почты" - это увеличение комиссии за доставку пенсий", - сказал он на совместном заседании комитетов Госдумы по информационной политике и цифровому развитию и искусственному интеллекту. Как уточнил Шадаев журналистам, сейчас такая комиссия в пользу "Почты" составляет 1,17%, а в следующем году она будет 1,5%. Министр отметил, что на сегодняшний момент решение уже принято. "В проекте бюджета Соцфонда, который внесен в общем пакете, предусматривается увеличение дополнительных процентов. Это значимое увеличение и это дополнительные доходы для "Почты", - прокомментировал он. Кроме того, Шадаев добавил, что процент привязан к пенсии. "Пенсии индексируются, но проблема в другом, что количество тех, что получает пенсии наличными, уменьшается", - прокомментировал он. Также, уточнил глава Минцифры, правительство недавно приняло решение о выделении дополнительных семи миллиардов рублей из резервного фонда уже в этом году на выравнивание финансовой ситуации в компании. "Планируются дальнейшие такие финансовые целевые вливания для стабилизации и реализации тех мер, которые предусмотрены принятым законом. Поэтому на "Почте" ситуация выравнивается. С точки зрения доходов мы с оптимизмом смотрим на 2027 год", - отметил министр.

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россия, максут шадаев, почта россии, госдума, минцифры