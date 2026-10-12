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Комитет Совфеда поддержал проект бюджета ФОМС на 2027-2029 годы

Комитет Совфеда поддержал проект бюджета ФОМС на 2027-2029 годы - 12.10.2026, ПРАЙМ

Комитет Совфеда поддержал проект бюджета ФОМС на 2027-2029 годы

Комитет Совфеда по бюджету и финрынкам поддержал проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2027 год и на плановый... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T11:43+0300

2026-10-12T11:43+0300

2026-10-12T11:43+0300

финансы

фомс

госдума

омс

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Комитет Совфеда по бюджету и финрынкам поддержал проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Ранее правительство России внесло документ в Госдуму. Доходы фонда на 2027 год прогнозируются в объеме 5,038 триллиона рублей, на 2028 год – 5,398 триллиона, на 2029 год – 5,658 триллиона, расходы - 5,206 триллиона, 5,473 триллиона и 5,785 триллиона соответственно. Таким образом, в 2027 году дефицит бюджета ФОМС ожидается на уровне 168 миллиардов рублей, в 2028 году - 75 миллиардов, в 2029 году – 127 миллиардов. Проект бюджета фонда сбалансирован переходящими остатками средств. Основным источником доходов являются страховые взносы на ОМС, на долю которых приходится в 2027 году 90,9%, в 2028 году - 90,7%, в 2029 году - 92,3%. Также в проекте бюджета ФОМС предусмотрены межбюджетные трансферты из федерального бюджета на 2027 год в размере 372,6 миллиарда рублей, на 2028 год - 394,4 миллиарда, на 2029 год - 417,7 миллиарда. Эти трансферты пойдут на компенсацию выпадающих доходов в связи с пониженными тарифами страховых взносов, на обеспечение нестраховых расходов и проведение медицинской реабилитации.

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финансы, фомс, госдума, омс