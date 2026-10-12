https://1prime.ru/20261012/komitet-874155164.html

Комитет Госдумы одобрил изъятие из оборота земель с воинскими захоронениями

Комитет Госдумы одобрил изъятие из оборота земель с воинскими захоронениями - 12.10.2026, ПРАЙМ

Комитет Госдумы одобрил изъятие из оборота земель с воинскими захоронениями

Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям подготовил ко второму чтению законопроект об ограничении оборота земельных... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T16:22+0300

2026-10-12T16:22+0300

2026-10-12T16:30+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям подготовил ко второму чтению законопроект об ограничении оборота земельных участков, занятых пропускными пунктами, и исключении из оборота земель, занятых находящимися в региональной или муниципальной собственности воинскими захоронениями. Председатель комитета Сергей Гаврилов сообщил журналистам, что ко второму чтению законопроект дополнен новыми положениями о защите воинских захоронений. "Поправки затрагивают порядок распоряжения такими участками, а также размещение инженерной инфраструктуры на землях с особым правовым режимом", - пояснил он. Первоначальная редакция законопроекта лишь ограничивала оборот участков, занятых зданиями и сооружениями для пограничного, таможенного и других видов контроля. "Речь идет о земле под автомобильными, железнодорожными и иными пунктами пропуска. Сегодня в России действует около 200 автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска", - напомнил депутат. Такие участки законопроектом исключаются из состава земель, которые могут передаваться в частную собственность. "Это также позволит унифицировать порядок их налогообложения, в том числе для земель, закрепленных за Росгранстроем на праве постоянного пользования", - отметил Гаврилов. Главное дополнение ко второму чтению касается воинских захоронений, оно направлено на сохранение мемориальных мест и обеспечение доступа граждан к ним, продолжил глава комитета. Сейчас из оборота изъяты земельные участки, занятые находящимися в федеральной собственности воинскими захоронениями. Поддержанной комитетом поправкой предлагается "изъять из оборота все участки с воинскими захоронениями независимо от того, принадлежат они Федерации, регионам или муниципалитетам", сказал Гаврилов. Их запретят продавать, дарить, сдавать в аренду и передавать в безвозмездное пользование, а сделки с такой землей будут признаваться ничтожными, добавил он. Кроме того, законопроект предусматривает возможность устанавливать сервитуты на землях, изъятых из оборота или ограниченных в обороте. "Это позволит размещать линии электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, другие инженерные сети и их составные части при сохранении основного разрешенного использования участков", - объяснил парламентарий. "В результате законопроект объединяет защиту земель пограничной инфраструктуры и воинских захоронений с возможностью размещать необходимые инженерные объекты", - резюмировал Гаврилов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, госдума