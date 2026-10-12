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Южная Корея может запустить регулярное торговое сообщение по Севморпути
Южная Корея может запустить регулярное торговое сообщение по Севморпути - 12.10.2026, ПРАЙМ
Южная Корея может запустить регулярное торговое сообщение по Севморпути
Республика Корея рассматривает возможность запуска регулярного торгового сообщения по Северному морскому пути в среднесрочной и долгосрочной перспективе, заявил | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T09:09+0300
2026-10-12T09:09+0300
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Республика Корея рассматривает возможность запуска регулярного торгового сообщения по Северному морскому пути в среднесрочной и долгосрочной перспективе, заявил посол Республики Корея в России Ли Сок Пэ.
В воскресенье агентство Ренхап передавало, что южнокорейский контейнеровоз PanStar Acro впервые среди контейнерных судов Республики Корея совершил рейс по Северному морскому пути (СМП) в обоих направлениях и вернулся в порт Пусана.
"Этот проект крайне важен. Скорее всего, наши профильные министерства и ведомства проведут полноценное исследование на основе результатов этого пилотного рейса, а затем мы рассмотрим возможность организации регулярного сообщения в средне- и долгосрочной перспективе", - заявил посол в интервью газете "Известия".
Посол подчеркнул, что пилотный рейс по Северному морскому пути является одной из важнейших государственных задач нынешнего южнокорейского правительства.
Северный морской путь представляет собой уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. Президент РФ Владимир Путин называл его самым эффективным и экономически целесообразным маршрутом, который находится под полным контролем России. По данным Минвостокразвития, за десять лет объем перевозок по СМП вырос почти десятикратно - до 37 миллионов тонн в 2025 году. За восемь месяцев 2026 года уже перевезено 24,2 миллиона тонн грузов.
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бизнес, россия, владимир путин, минвостокразвития
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, Минвостокразвития
Южная Корея может запустить регулярное торговое сообщение по Севморпути
Посол Ли Сок Пэ: Южная Корея рассматривает возможность запуска торгового сообщения по СМП
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Республика Корея рассматривает возможность запуска регулярного торгового сообщения по Северному морскому пути в среднесрочной и долгосрочной перспективе, заявил посол Республики Корея в России Ли Сок Пэ.
В воскресенье агентство Ренхап передавало, что южнокорейский контейнеровоз PanStar Acro впервые среди контейнерных судов Республики Корея совершил рейс по Северному морскому пути (СМП) в обоих направлениях и вернулся в порт Пусана.
"Этот проект крайне важен. Скорее всего, наши профильные министерства и ведомства проведут полноценное исследование на основе результатов этого пилотного рейса, а затем мы рассмотрим возможность организации регулярного сообщения в средне- и долгосрочной перспективе", - заявил посол в интервью газете "Известия".
Посол подчеркнул, что пилотный рейс по Северному морскому пути является одной из важнейших государственных задач нынешнего южнокорейского правительства.
Северный морской путь представляет собой уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. Президент РФ Владимир Путин называл его самым эффективным и экономически целесообразным маршрутом, который находится под полным контролем России. По данным Минвостокразвития, за десять лет объем перевозок по СМП вырос почти десятикратно - до 37 миллионов тонн в 2025 году. За восемь месяцев 2026 года уже перевезено 24,2 миллиона тонн грузов.