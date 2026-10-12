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В аэропортах Костромы и Ярославля сняли ограничения на полеты
В аэропортах Костромы и Ярославля сняли ограничения на полеты - 12.10.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Костромы и Ярославля сняли ограничения на полеты
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Костромы и Ярославля, сообщила Росавиация. | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T00:43+0300
2026-10-12T00:43+0300
2026-10-12T00:43+0300
бизнес
кострома
ярославль
росавиация
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Костромы и Ярославля, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Костромы ("Сокеркино") и Ярославль ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
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бизнес, кострома, ярославль, росавиация
Бизнес, Кострома, ЯРОСЛАВЛЬ, Росавиация
В аэропортах Костромы и Ярославля сняли ограничения на полеты
В аэропортах Костромы и Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Костромы и Ярославля, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Костромы ("Сокеркино") и Ярославль ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.