https://1prime.ru/20261012/likhachev-874157524.html
Мишустин дал поручения по поддержке проектов малых АЭС
Мишустин дал поручения по поддержке проектов малых АЭС - 12.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин дал поручения по поддержке проектов малых АЭС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии кабмина о реализации национальных проектов технологического лидерства дал конкретные... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T17:37+0300
2026-10-12T17:37+0300
2026-10-12T17:37+0300
россия
михаил мишустин
алексей лихачев
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии кабмина о реализации национальных проектов технологического лидерства дал конкретные поручения по поддержке проектов малых АЭС, реализуемых "Росатомом", сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Было очень приятно глубокое погружение Михаила Владимировича (Мишустина - ред.) в эту тематику, поскольку он знает, бывает на наших объектах, и сегодня дал в том числе конкретные поручения по поддержке малых атомных электростанций", - сказал Лихачев по итогам стратсессии.
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россия, михаил мишустин, алексей лихачев, росатом
РОССИЯ, Михаил Мишустин, Алексей Лихачев, Росатом
Мишустин дал поручения по поддержке проектов малых АЭС
Лихачев: Мишустин дал конкретные поручения по поддержке малых АЭС