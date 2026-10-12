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Мишустин дал поручения по поддержке проектов малых АЭС

Мишустин дал поручения по поддержке проектов малых АЭС - 12.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин дал поручения по поддержке проектов малых АЭС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии кабмина о реализации национальных проектов технологического лидерства дал конкретные... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T17:37+0300

2026-10-12T17:37+0300

2026-10-12T17:37+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии кабмина о реализации национальных проектов технологического лидерства дал конкретные поручения по поддержке проектов малых АЭС, реализуемых "Росатомом", сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Было очень приятно глубокое погружение Михаила Владимировича (Мишустина - ред.) в эту тематику, поскольку он знает, бывает на наших объектах, и сегодня дал в том числе конкретные поручения по поддержке малых атомных электростанций", - сказал Лихачев по итогам стратсессии.

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россия, михаил мишустин, алексей лихачев, росатом