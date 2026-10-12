https://1prime.ru/20261012/makron-874166235.html
Макрон заявил о захвате военными Франции нефтетанкера в Индийском океане
Макрон заявил о захвате военными Франции нефтетанкера в Индийском океане - 12.10.2026, ПРАЙМ
Макрон заявил о захвате военными Франции нефтетанкера в Индийском океане
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские ВМС остановили в Индийском океане танкер, который якобы связан с "незаконной" перевозкой топлива. | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T22:09+0300
2026-10-12T22:09+0300
2026-10-12T22:09+0300
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские ВМС остановили в Индийском океане танкер, который якобы связан с "незаконной" перевозкой топлива. "Сегодня утром более чем в 450 морских милях к югу от Реюньона наши ВМС задержали нефтетанкер DF Peak, который, как подозревается, шел под ложным флагом и был задействован в незаконной перевозке топлива", - заявил Макрон в соцсети . Это сообщение президент Франции сопроводил коротким роликом, на котором, предположительно, запечатлена высадка французских военных на борт судна. Согласно данным сервиса Marine Traffic, танкер ходит под флагом Бенина. Задержания Францией танкеров под флагами различных государств являются пиратством и морским разбоем, заявлял ранее в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.
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бизнес, мировая экономика, франция, бенин, эммануэль макрон
Бизнес, Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, БЕНИН, Эммануэль Макрон
Макрон заявил о захвате военными Франции нефтетанкера в Индийском океане
Макрон: ВМС Франции задержали в Индийском океане нефтетанкер DF Peak
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские ВМС остановили в Индийском океане танкер, который якобы связан с "незаконной" перевозкой топлива.
"Сегодня утром более чем в 450 морских милях к югу от Реюньона наши ВМС задержали нефтетанкер DF Peak, который, как подозревается, шел под ложным флагом и был задействован в незаконной перевозке топлива", - заявил Макрон в соцсети .
Это сообщение президент Франции сопроводил коротким роликом, на котором, предположительно, запечатлена высадка французских военных на борт судна.
Согласно данным сервиса Marine Traffic, танкер ходит под флагом Бенина.
Задержания Францией танкеров под флагами различных государств являются пиратством и морским разбоем, заявлял ранее в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.