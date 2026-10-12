https://1prime.ru/20261012/mask-874167536.html

Маск заявил о превосходстве Китая в производстве

Маск заявил о превосходстве Китая в производстве - 12.10.2026, ПРАЙМ

Маск заявил о превосходстве Китая в производстве

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что, когда Китай осваивает производство какого-либо продукта, его способность наращивать объемы производства... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T23:01+0300

2026-10-12T23:01+0300

2026-10-12T23:01+0300

мировая экономика

китай

си цзиньпин

илон маск

spacex

технологии

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874167536.jpg?1791835264

ВАШИНГТОН, 12 окт - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что, когда Китай осваивает производство какого-либо продукта, его способность наращивать объемы производства зачастую превосходит совокупные возможности остального мира. "Когда Китай разбирается, как производить тот или иной продукт, его способность наращивать масштабы производства зачастую превосходит совокупные возможности остального мира", - написал Маск в социальной сети X. По его словам, это уже произошло в сфере производства литиевых аккумуляторов и солнечных панелей. Маск отметил, что аналогичная ситуация могла бы сложиться и в космической отрасли, если бы не компания SpaceX, назвав ее "аномалией в матрице". "SpaceX — редкое исключение: масса грузов, выводимых ею на орбиту, примерно на порядок превышает совокупный показатель остального мира. Однако теперь на Китай приходится большая часть грузов, выводимых на орбиту без учета SpaceX", - добавил предприниматель. Ранее Маск признался, что Китай произвел на него впечатление, и рассказал о поездке на высокоскоростном поезде из Пекина в Сиань. В интервью китайскому телеканалу CCTV Маск также заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин производит впечатление великого лидера, добившегося впечатляющих успехов в развитии Китая.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, си цзиньпин, илон маск, spacex, технологии