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Маск заявил о превосходстве Китая в производстве - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Маск заявил о превосходстве Китая в производстве
Маск заявил о превосходстве Китая в производстве - 12.10.2026, ПРАЙМ
Маск заявил о превосходстве Китая в производстве
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что, когда Китай осваивает производство какого-либо продукта, его способность наращивать объемы производства... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T23:01+0300
2026-10-12T23:01+0300
мировая экономика
китай
си цзиньпин
илон маск
spacex
технологии
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ВАШИНГТОН, 12 окт - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что, когда Китай осваивает производство какого-либо продукта, его способность наращивать объемы производства зачастую превосходит совокупные возможности остального мира. "Когда Китай разбирается, как производить тот или иной продукт, его способность наращивать масштабы производства зачастую превосходит совокупные возможности остального мира", - написал Маск в социальной сети X. По его словам, это уже произошло в сфере производства литиевых аккумуляторов и солнечных панелей. Маск отметил, что аналогичная ситуация могла бы сложиться и в космической отрасли, если бы не компания SpaceX, назвав ее "аномалией в матрице". "SpaceX — редкое исключение: масса грузов, выводимых ею на орбиту, примерно на порядок превышает совокупный показатель остального мира. Однако теперь на Китай приходится большая часть грузов, выводимых на орбиту без учета SpaceX", - добавил предприниматель. Ранее Маск признался, что Китай произвел на него впечатление, и рассказал о поездке на высокоскоростном поезде из Пекина в Сиань. В интервью китайскому телеканалу CCTV Маск также заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин производит впечатление великого лидера, добившегося впечатляющих успехов в развитии Китая.
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мировая экономика, китай, си цзиньпин, илон маск, spacex, технологии
Мировая экономика, КИТАЙ, Си Цзиньпин, Илон Маск, SpaceX, Технологии
23:01 12.10.2026
 
Маск заявил о превосходстве Китая в производстве

Маск заявил, что Китай часто превосходит остальные страны по масштабам производства

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ВАШИНГТОН, 12 окт - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что, когда Китай осваивает производство какого-либо продукта, его способность наращивать объемы производства зачастую превосходит совокупные возможности остального мира.
"Когда Китай разбирается, как производить тот или иной продукт, его способность наращивать масштабы производства зачастую превосходит совокупные возможности остального мира", - написал Маск в социальной сети X.
По его словам, это уже произошло в сфере производства литиевых аккумуляторов и солнечных панелей.
Маск отметил, что аналогичная ситуация могла бы сложиться и в космической отрасли, если бы не компания SpaceX, назвав ее "аномалией в матрице".
"SpaceX — редкое исключение: масса грузов, выводимых ею на орбиту, примерно на порядок превышает совокупный показатель остального мира. Однако теперь на Китай приходится большая часть грузов, выводимых на орбиту без учета SpaceX", - добавил предприниматель.
Ранее Маск признался, что Китай произвел на него впечатление, и рассказал о поездке на высокоскоростном поезде из Пекина в Сиань.
В интервью китайскому телеканалу CCTV Маск также заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин производит впечатление великого лидера, добившегося впечатляющих успехов в развитии Китая.
 
Мировая экономикаКИТАЙСи ЦзиньпинИлон МаскSpaceXТехнологии
 
 
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