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МЭР оценило прогноз социально-экономического развития России

МЭР оценило прогноз социально-экономического развития России - 12.10.2026, ПРАЙМ

МЭР оценило прогноз социально-экономического развития России

Минэкономразвития России оценивает прогноз социально-экономического развития страны на ближайшую трехлетку умеренно-консервативным: с одной стороны, внешняя... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T12:44+0300

2026-10-12T12:44+0300

2026-10-12T12:44+0300

россия

максим решетников

госдума

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Минэкономразвития России оценивает прогноз социально-экономического развития страны на ближайшую трехлетку умеренно-консервативным: с одной стороны, внешняя конъюнктура может сложиться лучше ожиданий, с другой - сохраняются риски воздействия неэкономических факторов, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. "В целом прогноз остается умеренно-консервативным", - сказал он, представляя в понедельник на заседании бюджетного комитета Госдумы прогноз социально-экономического развития России на 2026-2029 годы. "Внешняя ценовая конъюнктура может оказаться лучше наших ожиданий. Вместе с тем мы понимаем, что сохраняются риски воздействия неэкономических факторов, в том числе атак на объекты инфраструктуры и промышленности. Все это может приводить к временным отклонениям от прогнозной траектории роста", - добавил глава Минэкономразвития. Решетников напомнил, что в следующем году прогнозируется рост экономики на 1,4% с последующим ускорением до 2,4% в 2029 году. Прогноз министерства также исходит из того, что в 2027 году средняя цена на нефть марки Urals составит 53 доллара за баррель, к 2029 году – 51 доллар за баррель. При этом основным источником роста экономики будет выступать потребительский спрос, отметил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, максим решетников, госдума