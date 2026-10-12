https://1prime.ru/20261012/mer-874145042.html
МЭР оценило прогноз социально-экономического развития России
МЭР оценило прогноз социально-экономического развития России - 12.10.2026, ПРАЙМ
МЭР оценило прогноз социально-экономического развития России
Минэкономразвития России оценивает прогноз социально-экономического развития страны на ближайшую трехлетку умеренно-консервативным: с одной стороны, внешняя... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T12:44+0300
2026-10-12T12:44+0300
2026-10-12T12:44+0300
россия
максим решетников
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874145042.jpg?1791798252
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Минэкономразвития России оценивает прогноз социально-экономического развития страны на ближайшую трехлетку умеренно-консервативным: с одной стороны, внешняя конъюнктура может сложиться лучше ожиданий, с другой - сохраняются риски воздействия неэкономических факторов, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
"В целом прогноз остается умеренно-консервативным", - сказал он, представляя в понедельник на заседании бюджетного комитета Госдумы прогноз социально-экономического развития России на 2026-2029 годы.
"Внешняя ценовая конъюнктура может оказаться лучше наших ожиданий. Вместе с тем мы понимаем, что сохраняются риски воздействия неэкономических факторов, в том числе атак на объекты инфраструктуры и промышленности. Все это может приводить к временным отклонениям от прогнозной траектории роста", - добавил глава Минэкономразвития.
Решетников напомнил, что в следующем году прогнозируется рост экономики на 1,4% с последующим ускорением до 2,4% в 2029 году. Прогноз министерства также исходит из того, что в 2027 году средняя цена на нефть марки Urals составит 53 доллара за баррель, к 2029 году – 51 доллар за баррель.
При этом основным источником роста экономики будет выступать потребительский спрос, отметил он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, максим решетников, госдума
РОССИЯ, Максим Решетников, Госдума
МЭР оценило прогноз социально-экономического развития России
МЭР: прогноз социально-экономического развития России остается умеренно-консервативным
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Минэкономразвития России оценивает прогноз социально-экономического развития страны на ближайшую трехлетку умеренно-консервативным: с одной стороны, внешняя конъюнктура может сложиться лучше ожиданий, с другой - сохраняются риски воздействия неэкономических факторов, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
"В целом прогноз остается умеренно-консервативным", - сказал он, представляя в понедельник на заседании бюджетного комитета Госдумы прогноз социально-экономического развития России на 2026-2029 годы.
"Внешняя ценовая конъюнктура может оказаться лучше наших ожиданий. Вместе с тем мы понимаем, что сохраняются риски воздействия неэкономических факторов, в том числе атак на объекты инфраструктуры и промышленности. Все это может приводить к временным отклонениям от прогнозной траектории роста", - добавил глава Минэкономразвития.
Решетников напомнил, что в следующем году прогнозируется рост экономики на 1,4% с последующим ускорением до 2,4% в 2029 году. Прогноз министерства также исходит из того, что в 2027 году средняя цена на нефть марки Urals составит 53 доллара за баррель, к 2029 году – 51 доллар за баррель.
При этом основным источником роста экономики будет выступать потребительский спрос, отметил он.