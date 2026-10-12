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МЭР оценило прогноз социально-экономического развития России - 12.10.2026, ПРАЙМ
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МЭР оценило прогноз социально-экономического развития России
МЭР оценило прогноз социально-экономического развития России - 12.10.2026, ПРАЙМ
МЭР оценило прогноз социально-экономического развития России
Минэкономразвития России оценивает прогноз социально-экономического развития страны на ближайшую трехлетку умеренно-консервативным: с одной стороны, внешняя... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T12:44+0300
2026-10-12T12:44+0300
россия
максим решетников
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874145042.jpg?1791798252
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Минэкономразвития России оценивает прогноз социально-экономического развития страны на ближайшую трехлетку умеренно-консервативным: с одной стороны, внешняя конъюнктура может сложиться лучше ожиданий, с другой - сохраняются риски воздействия неэкономических факторов, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. "В целом прогноз остается умеренно-консервативным", - сказал он, представляя в понедельник на заседании бюджетного комитета Госдумы прогноз социально-экономического развития России на 2026-2029 годы. "Внешняя ценовая конъюнктура может оказаться лучше наших ожиданий. Вместе с тем мы понимаем, что сохраняются риски воздействия неэкономических факторов, в том числе атак на объекты инфраструктуры и промышленности. Все это может приводить к временным отклонениям от прогнозной траектории роста", - добавил глава Минэкономразвития. Решетников напомнил, что в следующем году прогнозируется рост экономики на 1,4% с последующим ускорением до 2,4% в 2029 году. Прогноз министерства также исходит из того, что в 2027 году средняя цена на нефть марки Urals составит 53 доллара за баррель, к 2029 году – 51 доллар за баррель. При этом основным источником роста экономики будет выступать потребительский спрос, отметил он.
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россия, максим решетников, госдума
РОССИЯ, Максим Решетников, Госдума
12:44 12.10.2026
 
МЭР оценило прогноз социально-экономического развития России

МЭР: прогноз социально-экономического развития России остается умеренно-консервативным

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Минэкономразвития России оценивает прогноз социально-экономического развития страны на ближайшую трехлетку умеренно-консервативным: с одной стороны, внешняя конъюнктура может сложиться лучше ожиданий, с другой - сохраняются риски воздействия неэкономических факторов, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
"В целом прогноз остается умеренно-консервативным", - сказал он, представляя в понедельник на заседании бюджетного комитета Госдумы прогноз социально-экономического развития России на 2026-2029 годы.
"Внешняя ценовая конъюнктура может оказаться лучше наших ожиданий. Вместе с тем мы понимаем, что сохраняются риски воздействия неэкономических факторов, в том числе атак на объекты инфраструктуры и промышленности. Все это может приводить к временным отклонениям от прогнозной траектории роста", - добавил глава Минэкономразвития.
Решетников напомнил, что в следующем году прогнозируется рост экономики на 1,4% с последующим ускорением до 2,4% в 2029 году. Прогноз министерства также исходит из того, что в 2027 году средняя цена на нефть марки Urals составит 53 доллара за баррель, к 2029 году – 51 доллар за баррель.
При этом основным источником роста экономики будет выступать потребительский спрос, отметил он.
 
РОССИЯМаксим РешетниковГосдума
 
 
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