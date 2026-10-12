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Багаи: США вряд ли обратились бы к РФ без проблем в Ормузском проливе

Багаи: США вряд ли обратились бы к РФ без проблем в Ормузском проливе - 12.10.2026, ПРАЙМ

Багаи: США вряд ли обратились бы к РФ без проблем в Ормузском проливе

Любая страна может принимать решения по поставкам топлива исходя из собственных интересов, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, комментируя... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T11:46+0300

2026-10-12T11:46+0300

2026-10-12T12:12+0300

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сша

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ТЕГЕРАН, 12 окт - ПРАЙМ. Любая страна может принимать решения по поставкам топлива исходя из собственных интересов, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, комментируя договоренность между Москвой и Вашингтоном о поставках дизельного топлива. Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем. "Любая страна может принимать решения в своих интересах", - сказал Багаи в ходе брифинга в Тегеране. Он также задался вопросом, понадобилось бы США обращаться к России по вопросу поставок дизельного топлива для решения внутренних проблем, если бы ситуация в Ормузском проливе. Из-за конфликта США и Израиля с Ираном движение судов через Ормузский пролив резко сократилось. Через пролив проходит один из ключевых маршрутов поставок нефти и нефтепродуктов на мировой рынок. Перебои с поставками стали одним из факторов роста цен на топливо. Правительство РФ объявило о частичном снятии с 10 октября запрета на экспорт из России дизельного топлива, который действовал для производителей по 31 октября, для непроизводителей - по 31 января 2027 года. Кабмин заявил, что эта мера позволит на первом этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива.

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мировая экономика, сша, иран, ормузский пролив, владимир путин, дональд трамп, мид