https://1prime.ru/20261012/minekonomrazvitija-874147493.html

Минэкономразвития готовит дополнительный пакет мер по поддержке инвестиций

Минэкономразвития готовит дополнительный пакет мер по поддержке инвестиций - 12.10.2026, ПРАЙМ

Минэкономразвития готовит дополнительный пакет мер по поддержке инвестиций

Минэкономразвития России готовит дополнительный пакет мер по поддержке инвестиций, сказал министр экономического развития Максим Решетников, представляя в... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T13:35+0300

2026-10-12T13:35+0300

2026-10-12T13:35+0300

россия

максим решетников

госдума

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Минэкономразвития России готовит дополнительный пакет мер по поддержке инвестиций, сказал министр экономического развития Максим Решетников, представляя в понедельник на заседании бюджетного комитета в Госдуме прогноз социально-экономического развития России на 2026-2029 годы. По прогнозу Минэкономразвития, в 2027 году рост инвестиций составит 0,2%, в 2028 и 2029 годах - 2,5% и 3% соответственно. "Конечно, с точки зрения восстановления инвестиций, 2028 и 2029 годы выглядят во многом целевым сценарием. То есть понятно, что без дополнительных усилий, без дополнительных решений на эти цифры будет выйти сложно. Поэтому у нас есть план структурных изменений в экономике. Есть достаточно широкий перечень решений по обелению экономики, по национальной модели ведения бизнеса", - сказал Решетников. "И мы сейчас дополнительный пакет еще готовим тоже по поддержке инвестиций, но разумеется с учетом тех ограничений, которые имеются", - добавил он.

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россия, максим решетников, госдума