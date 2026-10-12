Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин продолжит оказывать поддержку регионам в виде казначейских кредитов - 12.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261012/minfin-874147797.html
Минфин продолжит оказывать поддержку регионам в виде казначейских кредитов
Минфин продолжит оказывать поддержку регионам в виде казначейских кредитов - 12.10.2026, ПРАЙМ
Минфин продолжит оказывать поддержку регионам в виде казначейских кредитов
Минфин РФ продолжит оказывать поддержку регионам для инфраструктурного развития в виде казначейских кредитов по 150 миллиардов рублей ежегодно, сообщил министр... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T13:45+0300
2026-10-12T13:45+0300
финансы
россия
антон силуанов
минфин рф
минфин
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874147797.jpg?1791801907
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ продолжит оказывать поддержку регионам для инфраструктурного развития в виде казначейских кредитов по 150 миллиардов рублей ежегодно, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Регионы. Мы продолжим финансировать и помогать регионам с точки зрения инфраструктурного развития. На эти цели будут предоставлены казначейские инфраструктурные кредиты ежегодно по 150 миллиардов рублей", - сказал он на комитете Госдумы по бюджету и налогам, где рассматривается прогноз социально-экономического развития РФ и основные параметры проекта федерального бюджета на 2027-2027 годы. Кроме того, будет продолжена программа по сокращению задолженности регионов перед федеральным бюджетом по бюджетным кредитам, отметил Силуанов. "Уже за два года действия этой программы списана, сокращена задолженность на 520 миллиарда рублей", - сказал министр.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, антон силуанов, минфин рф, минфин, госдума
Финансы, РОССИЯ, Антон Силуанов, Минфин РФ, Минфин, Госдума
13:45 12.10.2026
 
Минфин продолжит оказывать поддержку регионам в виде казначейских кредитов

Силуанов: Минфин продолжит оказывать поддержку регионам для инфраструктурного развития

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ продолжит оказывать поддержку регионам для инфраструктурного развития в виде казначейских кредитов по 150 миллиардов рублей ежегодно, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Регионы. Мы продолжим финансировать и помогать регионам с точки зрения инфраструктурного развития. На эти цели будут предоставлены казначейские инфраструктурные кредиты ежегодно по 150 миллиардов рублей", - сказал он на комитете Госдумы по бюджету и налогам, где рассматривается прогноз социально-экономического развития РФ и основные параметры проекта федерального бюджета на 2027-2027 годы.
Кроме того, будет продолжена программа по сокращению задолженности регионов перед федеральным бюджетом по бюджетным кредитам, отметил Силуанов.
"Уже за два года действия этой программы списана, сокращена задолженность на 520 миллиарда рублей", - сказал министр.
 
ФинансыРОССИЯАнтон СилуановМинфин РФМинфинГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала