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Минфин продолжит оказывать поддержку регионам в виде казначейских кредитов

Минфин продолжит оказывать поддержку регионам в виде казначейских кредитов - 12.10.2026, ПРАЙМ

Минфин продолжит оказывать поддержку регионам в виде казначейских кредитов

Минфин РФ продолжит оказывать поддержку регионам для инфраструктурного развития в виде казначейских кредитов по 150 миллиардов рублей ежегодно, сообщил министр... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T13:45+0300

2026-10-12T13:45+0300

2026-10-12T13:45+0300

финансы

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ продолжит оказывать поддержку регионам для инфраструктурного развития в виде казначейских кредитов по 150 миллиардов рублей ежегодно, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Регионы. Мы продолжим финансировать и помогать регионам с точки зрения инфраструктурного развития. На эти цели будут предоставлены казначейские инфраструктурные кредиты ежегодно по 150 миллиардов рублей", - сказал он на комитете Госдумы по бюджету и налогам, где рассматривается прогноз социально-экономического развития РФ и основные параметры проекта федерального бюджета на 2027-2027 годы. Кроме того, будет продолжена программа по сокращению задолженности регионов перед федеральным бюджетом по бюджетным кредитам, отметил Силуанов. "Уже за два года действия этой программы списана, сокращена задолженность на 520 миллиарда рублей", - сказал министр.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, антон силуанов, минфин рф, минфин, госдума