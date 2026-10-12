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Минфин продолжит оказывать поддержку регионам в виде казначейских кредитов
Минфин продолжит оказывать поддержку регионам в виде казначейских кредитов - 12.10.2026, ПРАЙМ
Минфин продолжит оказывать поддержку регионам в виде казначейских кредитов
Минфин РФ продолжит оказывать поддержку регионам для инфраструктурного развития в виде казначейских кредитов по 150 миллиардов рублей ежегодно, сообщил министр... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T13:45+0300
2026-10-12T13:45+0300
2026-10-12T13:45+0300
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ продолжит оказывать поддержку регионам для инфраструктурного развития в виде казначейских кредитов по 150 миллиардов рублей ежегодно, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Регионы. Мы продолжим финансировать и помогать регионам с точки зрения инфраструктурного развития. На эти цели будут предоставлены казначейские инфраструктурные кредиты ежегодно по 150 миллиардов рублей", - сказал он на комитете Госдумы по бюджету и налогам, где рассматривается прогноз социально-экономического развития РФ и основные параметры проекта федерального бюджета на 2027-2027 годы.
Кроме того, будет продолжена программа по сокращению задолженности регионов перед федеральным бюджетом по бюджетным кредитам, отметил Силуанов.
"Уже за два года действия этой программы списана, сокращена задолженность на 520 миллиарда рублей", - сказал министр.
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финансы, россия, антон силуанов, минфин рф, минфин, госдума
Финансы, РОССИЯ, Антон Силуанов, Минфин РФ, Минфин, Госдума
Минфин продолжит оказывать поддержку регионам в виде казначейских кредитов
Силуанов: Минфин продолжит оказывать поддержку регионам для инфраструктурного развития
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ продолжит оказывать поддержку регионам для инфраструктурного развития в виде казначейских кредитов по 150 миллиардов рублей ежегодно, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Регионы. Мы продолжим финансировать и помогать регионам с точки зрения инфраструктурного развития. На эти цели будут предоставлены казначейские инфраструктурные кредиты ежегодно по 150 миллиардов рублей", - сказал он на комитете Госдумы по бюджету и налогам, где рассматривается прогноз социально-экономического развития РФ и основные параметры проекта федерального бюджета на 2027-2027 годы.
Кроме того, будет продолжена программа по сокращению задолженности регионов перед федеральным бюджетом по бюджетным кредитам, отметил Силуанов.
"Уже за два года действия этой программы списана, сокращена задолженность на 520 миллиарда рублей", - сказал министр.