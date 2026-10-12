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Мирошник предупредил о возможных провокациях ЕС против России и США

Мирошник предупредил о возможных провокациях ЕС против России и США - 12.10.2026, ПРАЙМ

Мирошник предупредил о возможных провокациях ЕС против России и США

Европейские страны могут подтолкнуть Киев на провокации, чтобы помешать договоренности России и США по дизельному топливу, заявил посол по особым поручениям МИД | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T08:38+0300

2026-10-12T08:38+0300

2026-10-12T08:38+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Европейские страны могут подтолкнуть Киев на провокации, чтобы помешать договоренности России и США по дизельному топливу, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Лидер США заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем. "На прямые нарушения или какие-то провокационные шаги, которые бы мешали этой сделке, Киев вполне могут подтолкнуть европейцы", - сказал Мирошник "Известиям". По словам дипломата, договоренность по дизельному топливу стала первым практическим результатом нового прямого контакта Москвы и Вашингтона. Россия заинтересована в развитии экономических связей с США отдельно от украинского конфликта, отметил Мирошник. "Это серьезный шаг навстречу друг другу, который позволяет говорить, что это направление может развиваться и по другим темам и не иметь украинский конфликт как главный ступор, который не позволяет развиваться российско-американским отношениям", - подчеркнул дипломат.

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