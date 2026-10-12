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Мишустин: для достижения техлидерства в бюджет заложили 2 триллиона рублей

Мишустин: для достижения техлидерства в бюджет заложили 2 триллиона рублей - 12.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин: для достижения техлидерства в бюджет заложили 2 триллиона рублей

Проект федерального бюджета России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов предусматривает около 2 триллионов рублей на достижение технологического... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T15:38+0300

2026-10-12T15:38+0300

2026-10-12T15:38+0300

россия

финансы

михаил мишустин

госдума

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Проект федерального бюджета России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов предусматривает около 2 триллионов рублей на достижение технологического лидерства страны, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе стратсессии "Реализация национальных проектов техлидерства". "Президент обозначил технологическое лидерство в числе ключевых национальных целей", - сказал он. "Для этого активными темпами реализуется девять масштабных национальных проектов. За каждым из них закреплено необходимое финансирование. В трехлетнем федеральном бюджете, который готовится к первому чтению в Государственной думе, предусмотрено на такие цели суммарно около 2 триллионов рублей", - добавил Мишустин. По словам Мишустина, важно не только достичь независимости в критически важных для экономики отраслях, но и обеспечить возможность для формирования новых рынков прорывных отечественных разработок. Госдума планирует 29 октября рассмотреть в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов.

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россия, финансы, михаил мишустин, госдума