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Мишустин: для достижения техлидерства в бюджет заложили 2 триллиона рублей
Мишустин: для достижения техлидерства в бюджет заложили 2 триллиона рублей - 12.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин: для достижения техлидерства в бюджет заложили 2 триллиона рублей
Проект федерального бюджета России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов предусматривает около 2 триллионов рублей на достижение технологического... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T15:38+0300
2026-10-12T15:38+0300
2026-10-12T15:38+0300
россия
финансы
михаил мишустин
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Проект федерального бюджета России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов предусматривает около 2 триллионов рублей на достижение технологического лидерства страны, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе стратсессии "Реализация национальных проектов техлидерства". "Президент обозначил технологическое лидерство в числе ключевых национальных целей", - сказал он. "Для этого активными темпами реализуется девять масштабных национальных проектов. За каждым из них закреплено необходимое финансирование. В трехлетнем федеральном бюджете, который готовится к первому чтению в Государственной думе, предусмотрено на такие цели суммарно около 2 триллионов рублей", - добавил Мишустин. По словам Мишустина, важно не только достичь независимости в критически важных для экономики отраслях, но и обеспечить возможность для формирования новых рынков прорывных отечественных разработок. Госдума планирует 29 октября рассмотреть в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов.
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россия, финансы, михаил мишустин, госдума
РОССИЯ, Финансы, Михаил Мишустин, Госдума
Мишустин: для достижения техлидерства в бюджет заложили 2 триллиона рублей
Мишустин: проект бюджета предусматривает около 2 трлн рублей на достижение техлидерства
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Проект федерального бюджета России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов предусматривает около 2 триллионов рублей на достижение технологического лидерства страны, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе стратсессии "Реализация национальных проектов техлидерства".
"Президент обозначил технологическое лидерство в числе ключевых национальных целей", - сказал он.
"Для этого активными темпами реализуется девять масштабных национальных проектов. За каждым из них закреплено необходимое финансирование. В трехлетнем федеральном бюджете, который готовится к первому чтению в Государственной думе, предусмотрено на такие цели суммарно около 2 триллионов рублей", - добавил Мишустин.
По словам Мишустина, важно не только достичь независимости в критически важных для экономики отраслях, но и обеспечить возможность для формирования новых рынков прорывных отечественных разработок.
Госдума планирует 29 октября рассмотреть в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов.