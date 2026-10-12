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Более 119 миллиардов рублей будут выделять на оплату классного руководства - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Более 119 миллиардов рублей будут выделять на оплату классного руководства
Более 119 миллиардов рублей будут выделять на оплату классного руководства - 12.10.2026, ПРАЙМ
Более 119 миллиардов рублей будут выделять на оплату классного руководства
Свыше 119 миллиардов рублей планируется ежегодно выделять на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T21:55+0300
2026-10-12T21:57+0300
бизнес
общество
минпросвещения
госдума
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Свыше 119 миллиардов рублей планируется ежегодно выделять на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. В Госдуме состоялось первое заседание Комитета по просвещению в новом составе. Там был рассмотрен проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. "Значительная часть средств будет направлена на обеспечение социальных гарантий педагогических работников и развитие образовательной инфраструктуры. В частности, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогам планируется выделять более чем 119 млрд рублей ежегодно", - говорится в сообщении. Уточняется, что отдельное внимание в 2027–2029 годах уделят развитию системы воспитания. В частности, предусмотрены расходы на обеспечение работы советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.
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40
192
40
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бизнес, общество , минпросвещения, госдума
Бизнес, Общество , Минпросвещения, Госдума
21:55 12.10.2026 (обновлено: 21:57 12.10.2026)
 
Более 119 миллиардов рублей будут выделять на оплату классного руководства

Более 119 миллиардов рублей планируется ежегодно выделять на оплату классного руководства

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Свыше 119 миллиардов рублей планируется ежегодно выделять на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
В Госдуме состоялось первое заседание Комитета по просвещению в новом составе. Там был рассмотрен проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
"Значительная часть средств будет направлена на обеспечение социальных гарантий педагогических работников и развитие образовательной инфраструктуры. В частности, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогам планируется выделять более чем 119 млрд рублей ежегодно", - говорится в сообщении.
Уточняется, что отдельное внимание в 2027–2029 годах уделят развитию системы воспитания. В частности, предусмотрены расходы на обеспечение работы советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.
 
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