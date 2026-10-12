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Более 119 миллиардов рублей будут выделять на оплату классного руководства

Более 119 миллиардов рублей будут выделять на оплату классного руководства - 12.10.2026, ПРАЙМ

Более 119 миллиардов рублей будут выделять на оплату классного руководства

Свыше 119 миллиардов рублей планируется ежегодно выделять на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T21:55+0300

2026-10-12T21:55+0300

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бизнес

общество

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Свыше 119 миллиардов рублей планируется ежегодно выделять на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. В Госдуме состоялось первое заседание Комитета по просвещению в новом составе. Там был рассмотрен проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. "Значительная часть средств будет направлена на обеспечение социальных гарантий педагогических работников и развитие образовательной инфраструктуры. В частности, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогам планируется выделять более чем 119 млрд рублей ежегодно", - говорится в сообщении. Уточняется, что отдельное внимание в 2027–2029 годах уделят развитию системы воспитания. В частности, предусмотрены расходы на обеспечение работы советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

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бизнес, общество , минпросвещения, госдума