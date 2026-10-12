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Премьер Норвегии прокомментировал арест судна "Профессор Молчанов" - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Премьер Норвегии прокомментировал арест судна "Профессор Молчанов"
Премьер Норвегии прокомментировал арест судна "Профессор Молчанов" - 12.10.2026, ПРАЙМ
Премьер Норвегии прокомментировал арест судна "Профессор Молчанов"
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере утверждает, что арест российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" норвежским судом на Шпицбергене... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T16:40+0300
2026-10-12T16:40+0300
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ВАРШАВА, 12 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере утверждает, что арест российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" норвежским судом на Шпицбергене не является вопросом между Норвегией и Россией. Судно "Профессор Молчанов" было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал захват гражданских судов и удары по гражданским торговым судам проявлением государственного терроризма. "Это не вопрос между Норвегией и Россией. Это окружной суд Норвегии предоставил компании "Нафтогаз" право произвести арест", - сказал Стере на Варшавском форуме по безопасности. Посол России в Осло Николай Корчунов ранее заявил РИА Новости, что на фоне распространения Норвегией нелегитимных антироссийских санкций судно "Профессор Молчанов" остается единственным каналом жизнеобеспечения российских поселков на архипелаге, хозяйственная деятельность которых осуществляется в строгом соответствии с Договором о Шпицбергене. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 30 сентября, что решение норвежской стороны об аресте судна "Профессор Молчанов" обжаловано в судебном порядке, рассмотрение вопроса по существу ожидается в октябре-ноябре.
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россия, норвегия, владимир путин, мария захарова, нафтогаз украины, мид рф, мид
РОССИЯ, НОРВЕГИЯ, Владимир Путин, Мария Захарова, Нафтогаз Украины, МИД РФ, МИД
16:40 12.10.2026
 
Премьер Норвегии прокомментировал арест судна "Профессор Молчанов"

Стере: арест судна "Профессор Молчанов" не является вопросом между Норвегией и Россией

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ВАРШАВА, 12 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере утверждает, что арест российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" норвежским судом на Шпицбергене не является вопросом между Норвегией и Россией.
Судно "Профессор Молчанов" было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал захват гражданских судов и удары по гражданским торговым судам проявлением государственного терроризма.
"Это не вопрос между Норвегией и Россией. Это окружной суд Норвегии предоставил компании "Нафтогаз" право произвести арест", - сказал Стере на Варшавском форуме по безопасности.
Посол России в Осло Николай Корчунов ранее заявил РИА Новости, что на фоне распространения Норвегией нелегитимных антироссийских санкций судно "Профессор Молчанов" остается единственным каналом жизнеобеспечения российских поселков на архипелаге, хозяйственная деятельность которых осуществляется в строгом соответствии с Договором о Шпицбергене.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 30 сентября, что решение норвежской стороны об аресте судна "Профессор Молчанов" обжаловано в судебном порядке, рассмотрение вопроса по существу ожидается в октябре-ноябре.
 
РОССИЯНОРВЕГИЯВладимир ПутинМария ЗахароваНафтогаз УкраиныМИД РФМИД
 
 
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